Grande Fratello 2023, ore di apprensione per i fan. Giuseppe Garibaldi ha accusato un malore che ha richiesto il trasporto d’urgenza presso l’ospedale. Agitazione e panico anche tra gli inquilini. Rosy Chin è accorsa in fretta e furia, mentre la Olivieri gridava: “Chiamate il GF “. Al contempo Marco Maddaloni è intervenuto dicendo: “Non toccategli il cuore”. Dopo l’arrivo dell’ambulanza i fan non hanno fatto altro che attendere aggiornamenti.

Garibaldi si è sentito male al GF, la situazione. Al momento del malore del concorrente, ddall’inquadratura puntata per qualche secondo sulla panoramica della zona bagno si è intravisto ben poco, la regia ha staccato l’audio dei microfoni dei concorrenti e ha fissato la diretta sulla piscina della casa.

Garibaldi si è sentito male al GF, la situazione. Il messaggio di Nicola Garibaldi riesce a rasserenare tutti

“Sembra che stia in ospedale al Policlinico Tor Vergata per ulteriori accertamenti, era cosciente quando è andato via e l’ambulanza è andata via a sirene spente. Voci dicono un semplice malessere, per fortuna”, si legge su X. “È stato un calo di zuccheri .. è in osservazione per la botta che ha preso cadendo .. nulla di grave per fortuna”.

Garibaldi è stato dunque ricoverato presso l’ospedale di Tor Vergata sotto stretta osservazione del personale medico. Ma come sta? La prima notizia sulle condizioni di salute del gieffino riusciamo ad apprenderla attraverso un post su X di Nicola Garibaldi, il fratello, poi repostato anche da altri utenti che hanno dunque provato a diffondere velocemente la notizia.

“Buongiorno a tutti, io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d’affetto. Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione. Grazie di cuore a tutti”, recita fortunatamente il messaggio che ha certamente rincuorato quanti non riuscivano ancora a comprendere la situazione attuale del concorrente.