Grande Fratello, ieri sera Garibaldi ha deciso di aprirsi con Rosy Chin. Parole che il pubblico ha ascoltato bene e che hanno scatenato i commenti. Uno su tutti: “Beatrice aveva ragione”. Tra l’attrice e il bidello siciliano c’era stata all’inizio del programma una forte attrazione. Un’amicizia che sembrava poter diventare speciale ma che invece, poi, si è sciolta come neve al sole. La frattura era sta netta. Raccontava Garibaldi a Signorini.

“Sapevo che quando ho iniziato la storia con lei ci sarebbero state delle difficoltà che dovevano essere affrontate. C’è un sentimento con lei e la voglia di stare con lei, ma visti i continui litigi, lo stare male, ho pensato che devo mettere un punto a tutto. Sì, voglio mettere un punto a questa storia. Non vanno bene i continui litigi”. Poi aveva rincarato la dose.





Grande Fratello, Garibaldi conferma l’interesse per Anita

“Scegliendo di stare con Beatrice mi sono perso. Sono entrato con l’intento di divertirmi e fare divertire. Dal momento in cui mi sono messo con Beatrice, il mio divertimento, il mio fare scherzi, ballare con le altre, si è adattato al nostro sentimento. […] Io questi momenti di crisi nella mia vita, a trent’anni non li ho mai avuti”. Parole che non avevano convinto nessuno fino in fondo.

E tanto meno Beatrice secondo la quale l’allontanamento di Garibaldi era frutto di una simpatia, più simile all’innamoramento, che lui ha nei confronti di Anita. Verità che sembra essere stata confermata ieri sera. Durante un colloquio con Rosy Garibaldi ha detto: “È indiscutibile. Se ci penso non ho parole per descrivere questa cosa. Vado anche in paranoia quando non la vedo”.

Non il bidello innamorato di Anicessa…chi aveva ragione?

Beatriceeee #grandefratello pic.twitter.com/73K6jVR2XF — Iaia Trilli (@IaiaTrilli) January 21, 2024

E ancora: “Per me questo è amore, amore fraterno. Io fuori da qua se dovessi fidanzarmi dedicherei più tempo a lei”. La traduzione più semplice è che Giuseppe Garibaldi sia innamorato di Anita Olivieri. La sua confessione ha fatto in breve il giro dei social e c’è chi, senza pensarci due volte, ha detto: “Aveva ragione Beatrice”.