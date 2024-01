Giuseppe Garibaldi accusato di molestie dal pubblico: “Va squalificato”. Ancora una volta il vivace concorrente calabrese finisce al centro delle polemiche per i suoi comportamenti sopra le righe. Fin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello il barista ha colpito i telespettatori per la sua ‘genuinità’, per la sua carica, ma anche per alcune uscite fuori luogo, come quelle sui gay. Anita l’ha anche criticato perché troppo permaloso.

Qui, però, parliamo d’altro. Giuseppe Garibaldi è stato accusato addirittura di molestie da una parte del pubblico che ora chiede a gran voce la sua squalifica. In queste ore stanno girando una serie di video in cui si vede il gieffino fare un gesto particolare con le donne della Casa. Se Greta Rossetti non sembra per nulla turbata, Monia La Ferrera lo ha invitato a smetterla…

Giuseppe sculaccia le ragazze: piovono critiche sui social

Da un po’ di tempo ogni volta che passa vicino ad una ragazza Giuseppe Garibaldi le dà una pacca sul sedere. Un gesto che è stato ripreso più volte e ora i telespettatori stanno commentando con pesanti critiche i video in questione. In una occasione il concorrente ha provocato la reazione ‘positiva’ di Greta che ha gli ha detto: “Più forte”.

Invece Monia La Ferrera ha rimproverato Giuseppe e lo ha invitato a smetterla. E nonostante questo il bidello ha ripetuto il gesto. Davanti a lui Massimiliano Varrese è rimasto in silenzio. Addirittura la donna ha detto che ha il sedere pieno di lividi per colpa sua. E sul web piovono le accuse.

Qui di misogino ci vedo solo il bidello e sinceramente non trovo nulla di male che Greta sia una ragazza spigliata ma sarebbe il caso di ridimensionare le mosse a terra che vi siete fatti venire ieri altrimenti sembra che avete fatto la punta al cazzo solo per attaccare la Luzzi pic.twitter.com/tYUHm4I0fV — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) January 26, 2024

Giuseppe che schifo. E chi lo difende fa ancora più schifo di lui. Un gesto così, anche se fatto scherzando, non è perdonabile e va punito con la squalifica, ma sono sicuro faranno finta di niente #grandefratello pic.twitter.com/6eTDTt5WJr — goditi la paura✨💀 (@alfredooscuotto) January 27, 2024

C’è chi scrive: “La pacca sul sedere è reato. Specie dopo che Monia chiede di non farlo e Giuseppe ripete il gesto. A quanto pare agli autori del Grande Fratello non frega nulla di mostrare probabili violenze sessuali in tv”. E ancora: “A costo di farmi squalificare, ma se Giuseppe mi avesse dato una pacca sul culo, gli avrei dato una sberla”, “Monia ha i lividi su tutto il sedere. I lividi. Sono percosse. È manesco. È violento. Continua pure se gli chiedi di smetterla. Ditemi voi. Pier Silvio vorrei mandarti a quel paese. Te e tutta la produzione. E sono fan di Monia. Basta”.

