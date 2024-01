Incredibile episodio al Grande Fratello, con Fiordaliso che ha urlato improvvisamente annunciando di essere rimasta ferita. Un incidente inaspettato, sotto gli occhi di Beatrice, Sergio e Stefano, i quali non si attendevano una reazione del genere. Mentre erano indaffarati a fare qualcosa di particolare, si è registrato questo imprevisto che ha provocato le grida della cantante.

Dunque, nella casa del Grande Fratello Fiordaliso ha gridato e ha detto di essersi ferita, puntando l’attenzione sulla coinquilina Beatrice. Quest’ultima le stava facendo qualcosa di specifico, quando c’è stata una disattenzione. E questo errore ha provocato il dolore della compagna di avventura, le cui urla sono diventate virali in seguito ad un video postato in rete.

Grande Fratello, le urla di Fiordaliso: “Mi hai ferita”

Durante uno dei momenti divertenti vissuti al Grande Fratello, Fiordaliso si è seduta su una sedia e ha accettato di farsi tagliare un po’ di capelli da Beatrice. L’attrice ha utilizzato un paio di forbici e ha cominciato a togliere una ciocca per rendere migliore il caschetto della coinquilina. Ma non è andato tutto come previsto, infatti ha avvertito un dolore gridando di botto.

Bea l’avrebbe colpita in modo non seria con le forbici e Fiordaliso ha sentito qualche dolorino dietro il collo. Ma il grido è stato scherzoso, non si è davvero fatta molto male. Infatti, hanno iniziato tutti a ridere a crepapelle, in primis la Luzzi. Nella peggiore delle ipotesi, come scritto da Novella 2000, ci sarebbe stato solo un graffio così come potrebbe non essere proprio stata ferita.

Ironicamente c’è chi ha scritto su X: “Beatrice passione parrucchiera assassina”. Altri utenti si sono messi a ridere per la reazione di Fiordaliso, quindi il clima dentro e fuori la casa è assolutamente tranquillo.