Non sono ore facili quelle vissute al Grande Fratello. Alcuni giorni fa vi abbiamo parlato della rabbia di Fiordaliso per la scarsa pulizia, ora è stato Federico a lamentarsi con gli altri concorrenti perché ha notato un gesto che non gli è piaciuto affatto. E si è alzata un’immediata polemica, col gieffino che si è alzato in piedi e ha avuto un confronto coi coinquilini.

Ma quasi tutti non hanno condiviso la sua opinione, quindi è sorta quasi una spaccatura al Grande Fratello. Difficile capire cosa succederà adesso tra Federico e gli altri gieffini coinvolti, ma certamente lui ci è rimasto parecchio male. Sia per quello che ha immediatamente visto che per la successiva reazione di alcuni concorrenti, considerata inopportuna.

Grande Fratello, Federico protesta coi concorrenti: è tensione

Tutto è nato per alcune porzioni di gnocchi mancanti al Grande Fratello. Federico si è accorto subito di questa problematica, infatti alcuni non sarebbero riusciti a prendersene nemmeno uno. Lui ha criticato questa disattenzione, mentre Fiordaliso è stata la prime ad intervenire ammettendo l’errore fatto però in buona fede. Quindi, questa polemica per lei andava evitata, non essendosi mai verificate situazioni simili in passato.

Fiordaliso ha insistito con Federico, rivelando che lui è stato sempre uno di quelli che ha mangiato maggiormente, ottenendo grandi porzioni di cibo. Per la cantante questo attacco non doveva esserci perché c’è sempre stata una distribuzione corretta. Successivamente il modello si è sfogato con Garibaldi: “Non mi sento capito da tutta una vita. Mi dispiace aver litigato, sono un ragazzo molto sensibile”.

Federico era intervenuto soprattutto perché Perla e Letizia non avevano avuto gnocchi da mangiare. Fiordaliso, parlandone poi con Monia, ha detto di essere triste per l’errore ma ha ancora attaccato il gieffino: “Ci sono delle volte che è meglio stare zitti piuttosto che mettere dei carichi“.