Nelle ultime ore al Grande Fratello Paolo ha deciso di parlare di Beatrice, facendo una rivelazione che ha causato subito delle polemiche. La sua opinione si scontrerebbe con un’altra verità, che però al momento sarebbe sconosciuta ai concorrenti. Parlandone davanti a Greta, Perla e Letizia, il giovane ha fatto notare una cosa importante sull’attrice.

E nel corso di questa conversazione nella casa del Grande Fratello, Paolo ha citato non solo Beatrice ma anche Vittorio. Una parte del pubblico, in particolare quella che sostiene fortemente la Luzzi, ha contestato l’affermazione di Masella, che non avrebbe comunque detto cose giuste. E inoltre non sa che sta per accadere qualcosa che lo lascerà certamente sorpreso.

Leggi anche: “Basta così, io ho chiuso”. Rosy Chin, la lite e poi la decisione clamorosa al Grande Fratello





Grande Fratello, Paolo svela una cosa su Beatrice ma il pubblico lo contesta

Mentre parlava, ha provato a non farsi capire del tutto dai telespettatori del Grande Fratello. Paolo ha praticamente sussurrato delle cose su Beatrice, soprattutto rivolgendosi verso Greta, e si è soffermato sul presunto mancato supporto dei fan ai Vittuzzi, ovvero la coppia composta da Bea e Vittorio. Lui, riferendosi alla Rossetti, ha esclamato: “Da quando sei arrivata tu, non sono più passati aerei Vittuzzi e lei queste cose le nota”.

Il macellaio del GF ha aggiunto: “Quando hanno fatto l’aereo con te, lei ha rosicato perché lei lo sa. Prima li aveva con Giuseppe, ora con Vittorio. Perché due gruppi di fan sono più forti di uno”. Eppure, oltre agli utenti, anche il sito Novella 2000 ha smentito la teoria di Paolo. Infatti, da quando Greta è arrivata al Grande Fratello, sono arrivati 4 messaggi aerei dedicati ai Vittuzzi.

P: da quando sei arrivata tu non sono più passati aerei Vittuzzi e lei queste cose le nota. Quando hanno fatto l’aereo con te, lei (Bea)ha rosicato

G: ma se noti l’altro ieri a lei niente in generale



VABBÈ SI COMMENTANO DA SOLI #grandefratello pic.twitter.com/hZZMukyGOu — M_art (@leo_Mmarti) January 26, 2024

E Greta ha detto: “Ma se noti l’altro ieri a lei niente in generale“. Ma i fan di Beatrice hanno già fatto sapere che invece sono in fase di preparazione almeno 4 aerei per Bea, tra cui uno anche per la coppia con Vittorio. Chissà come reagiranno Paolo e Greta.