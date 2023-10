Non solo la diretta del Grande Fratello, spesso anche il post puntata merita di essere visto dal pubblico del reality. Come successo giovedì sera, dopo la 14esima puntata. Puntata che è stata intensa per molti concorrenti, come Massimiliano Varrese, che è crollato dopo la sorpresa (lo abbiamo raccontato qui sotto, ndr). Ma ha anche lasciato strascichi importanti per Giuseppe Garibaldi che, finito il collegamento con Alfonso Signorini ha pianto praticamente tutte le sue lacrime.

Non è stata una puntata facile per lui: ha vissuto la rottura definitiva con Beatrice Luzzi e anche la nomination. Lunedì prossimo rischia l’eliminazione. Non deve aver retto più e a fine serata, in giardino, è scoppiato a piangere per quanto accaduto poche ore prima. Inconsolabile il bidello calabrese, che ha però potuto contare sul sostegno degli amici. Come mostra un video condiviso sul sito del reality, per lui accorrono Anita, Ciro, Mirko e Paolo.

GF, Garibaldi inconsolabile: cosa è successo dopo la puntata

“Posso sapere perché piangi? Se te lo tieni dentro a che serve? Non lasciarti prendere da queste cose, perché come cambi smetti di piacere, ma se tu rimani te stesso rimani fedele non solo alle persone, ma anche a te. Non ti devi perdere“, gli ha detto Anita.

Anche Mirko Brunetti ha provato a consolare Giuseppe Garibaldi: “Non perdere mai la dignità tua personale, da uomo, come sei stato stasera. Il gioco quando finisce è finito“. Gli fa eco ancora Anita, che ricorda come nell’ultimo periodo abbia parecchio sofferto, e che solo negli ultimissimi giorni è ritornato se stesso: “Già stavi soffrendo come un cane“.

Una puntata che ha turbato particolarmente Giuseppe e le lacrime non tardano ad arrivare… #GrandeFratello pic.twitter.com/O5JE7QgPoP — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 27, 2023

Ma Giuseppe ha continuato a piangere a lungo senza riuscire a pronunciare una sola parola. E Anita è intervenuta di nuovo: “Cosa vogliono vedere i tuoi amici? Tu sai che fuori c’è gente che ti conosce veramente. Allora non deludere quelle persone, non deludere te stesso. Tu sei questo, tu sei un leader, non è un caso se ti chiami così. Non voglio vederti manco mezzo secondo diverso da quello che sei. Non può sparire la persona che sei, è un reato. Non ti azzardare, solo cose belle“. Alla fine è scattato un lungo abbraccio.