Altro che speranza di riavvicinamento o perlomeno di una tregua. Al Grande Fratello Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sono ai ferri corti e le ultime parole di lui lasciano presagire giornate difficili nella casa. C’è stata infatti una decisione molto forte da parte dell’attrice, lui ovviamente ha saputo tutto e alla fine della puntata in diretta è apparso furioso. Ci sono stati tanti momenti complicati tra i due, ma adesso forse ogni limite è stato superato.

Al Grande Fratello, da parte di Giuseppe Garibaldi è arrivata una sorta di minaccia nei confronti di Beatrice Luzzi. Lei ancora non è a conoscenza di queste affermazioni, fatte dal bidello mentre si trovava in giardino in compagnia di Fiordaliso e Massimiliano Varrese. Ricordiamo che lei gli aveva detto nei giorni precedenti l’appuntamento con Alfonso Signorini: “Per me tu non esisti più, evitami da oggi in poi. E per sempre”.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi minaccia Beatrice Luzzi: è guerra

Ma il livello di tensione si è alzato sempre di più al Grande Fratello e la situazione è peggiorata nel momento in cui Giuseppe Garibaldi ha subito la nomination da Beatrice Luzzi. Quindi, lei è arrivata al punto da non volerlo più avere come coinquilino e la sua speranza è che possa essere eliminato tramite il televoto del pubblico. Ma il ragazzo originario della Calabria non ci ha visto più e ha usato parole di sfida contro l’attrice.

Nel momento in cui Garibaldi dovesse essere estromesso dal gioco, ha promesso battaglia e farà di tutto per far uscire anche Beatrice: “Lei è una grande giocatrice, prima ha fatto la storia e poi l’ha distrutta. Lei passa per la santa. Gli altri pensano che io l’ho costretta a venire a letto. Lei è venuta da sola. Se esco, pago tutta l’Italia per farla eliminare, ho amici e parenti ovunque, arrivo dove voglio fuori da qui. Quello sbagliato sembro io”.

"Se esco io pago tutta l'Italia per farle votare contro, perché arrivo dove voglio io"

MI PISCIO SOTTO questo è più mitomane del guru pic.twitter.com/N1VXLJWkey — fm (@La_gazzette) October 27, 2023

Gli utenti hanno invece commentato: “Mi pis*** sotto, questo è più mitomane del guru (Varrese n.d.r.)”, “Meno male che è ingenuo e inesperto”, “Sta completamente inguaiato”, “Chi si somiglia si piglia, per quello sono amici”.