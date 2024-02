Nuova puntata stasera del Grande Fratello, quattro concorrenti in nomination: Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Federico Massaro. Tanta carne al fuoco, compreso un misterioso furto lamentato nella casa. Quella che si è da poco conclusa è stata una settimana molto travagliata, segnata dall’addio di Fiordaliso: “Mi sono lasciata andare a me stessa. Arrivavo da un brutto periodo, mi avete aiutato a ritrovarmi. È stata un’esperienza indimenticabile, sono rinata e ritornata in me”, aveva raccontato lunedì scorso.

E ancora: “Non ce la faccio più. È molto difficile rimanere chiusa. Ho voglia di aria, di vedere i miei figli, la giornata diventa molto pesante. Non riesco dare più niente ai ragazzi, mi diventa tutto insopportabile. Sono tutti figli miei ormai, una famiglia allargata. Non potevo dirgli che me ne andavo, mi sembra quasi di tradirli”.





Grande Fratello, concorrenti in lite per yogurt spariti

Quindi aveva concluso: “Vi lascio, vi amo moltissimo, ma non ce la faccio più a stare qua dentro, devo uscire. Vi ho vissuto fino all’ultimo e vi aspetto fuori. Non cambio idea, la mia avventura è finita”. Sostituirla non sarà facile. Intanto nella Casa è caccia ai ‘ladri di yogurt’. Nonostante dividano equamente il cibo, a fine settimana manca sempre qualche razione.

A sollevare il caso è Rosy, che non ritrova i suoi yogurt nel frigo. Un furto bello e buono che, spiega Greta: “Non succede per la prima volta”. Ne aveva messi da parte ben due e adesso non se ne ritrova nemmeno uno. Anche quelli di Greta sono spariti. Il ‘furto’ ha scatenato una serie di illazioni, accuse e contreo accuse tra gli inquilini con i sospetti che cadono su Federico, ghiotto di yogurt.

Per me è il fatto che, senza Beatrice, il #GrandeFratello sia costretto a raschiare il fondo del barile parlando di ship fasulle e yogurt scomparsi.



Dispiace che i vostri raccomandati preferiti siano tutti comodini?

A me proprio no, falliti ❤️

pic.twitter.com/axp3wiDJ54 — Giulia🌸 il GF fa schifo (@OpinioniRandom) February 12, 2024

Senza girarci troppo intorno chiedono a Federico se sia lui il responsabile. Ma lui risponde di aver mangiato solo i due previsti per lui. Caso finito? Niente affatto: “Per Paolo, la colpevole è Grecia, alle volte troppo distratta con il cibo”, si legge sul sito del Grande Fratello. Ma il colpevole non salta fuori.