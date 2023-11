In attesa della puntata di stasera, lunedì 27 novembre, al Grande Fratello l’aria si fa pesante. L’ultima settimana è stata particolarmente pesante, monopolizzata dal triangolo Perla – Greta – Mirko, dalle critiche rivolte al pubblico ai concorrenti per l’atteggiamento tenuto nei confronti di Grecia, alla bestemmia non punita di Vittorio Menozzi. Vittorio Menozzi, per chi se lo fosse perso, era in cucina con Paolo Masella, Mirko Brunetti, Letizia Petris e Massimiliano Varrese.

Quando in un momento si è lasciato scappare un “Por*o D..” che non è passato inosservato. In quel momento la regia ha cambiato inquadratura riprendendo il salotto completamente vuoto. I microfoni sono rimasti però accesi in cucina. Nel video è infatti possibile ascoltare gli inquilini mentre, dopo essersi zittiti per pochi secondi, scoppiano in una silenziosa risata.





Grande Fratello, Vittorio Menozzi attratto da Beatrice Luzzi?

Sempre Vittorio è stato protagonista nelle ore scorse. Durante i festeggiamenti per il compleanno di Sara Ricci, Fiordaliso e Vittorio Menozzi si sono distaccati dal resto del gruppo. In veranda hanno cominciato a parlare fitto fitto e la cantante è stata piuttosto diretta nel porgergli una domanda: “A te piace Beatrice?”. Una curiosità secca che aveva bisogno di una conferma o una smentita.

Vittorio Menozzi ha ammesso di nutrire interesse per donne più adulte e non ha smentito di essere affascinato da Beatrice. Non si tratta di una cotta o interesse romantico. La reputa una bellissima donna, ma non ci sarebbe niente di più. Eppure Fiordaliso non è convinta, sicura di quello che ha visto e degli atteggiamenti particolarmente dolci che i due si riservano.

In attesa di capire cosa succederà sabato a Verissimo ha parlato Ciro Petrone. Il gieffino ha raccontato perché ha deciso di abbandonare la casa: “L’esperienza non è stata facile, io sono un uomo di casa, mi piace stare con la mia famiglia e poi sono abituato a vedere spesso i miei amici. Mi mancava la quotidianità”.