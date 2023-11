Non arrivano buone notizie al Grande Fratello per Fiordaliso, la cui permanenza potrebbe essere a rischio. Lei ancora non è stata messa al corrente di questa situazione, ma fuori dalla casa è giunta una notizia tutt’altro che bella nei suoi confronti. Un vero e proprio trauma televisivo potrebbe materializzarsi per lei, che non si sarebbe aspettata un gesto simile. Dovrà necessariamente fare qualcos’altro per provare a salvare il salvabile, ma per il momento la situazione è delicata.

Dunque, nella puntata in diretta del 27 novembre, Alfonso Signorini potrebbe essere costretto a dire qualcosa di negativo alla concorrente del Grande Fratello. Non sappiamo come Fiordaliso potrà reagire, ma siamo invece certi che altri gieffini saranno molto più felici perché riceveranno una comunicazione tutt’altro che uguale. E la più sorridente sarà senz’altro Beatrice Luzzi per l’ennesima settimana davvero fortunata.

Grande Fratello, brutta notizia per Fiordaliso: è a rischio

A riportare la notizia più brutta sul Grande Fratello e in particolare su Fiordaliso è stato il sito Novella 2000. Il riferimento è ad una speciale classifica che viene redatta ogni settimana, prima dell’appuntamento in diretta su Canale 5. Si tratta di sondaggi che spesso e volentieri sono stati confermati dagli atti ufficiali. E quindi per la cantante potrebbero esserci problemi molto seri, quindi la sua avventura nel programma rischia di durare meno del previsto, dato che nei prossimi televoti eliminatori potrebbe essere eliminata, non avendo il supporto del pubblico.

Novella 2000 si è soffermato sul preferito dell’11esima settimana del Grande Fratello e la più votata è stata ancora una volta Beatrice Luzzi, che ha dominato la classifica col 42% dei voti. In seconda posizione Vittorio Menozzi, ma molto distaccato al 13%. Conquistano il podio a pari merito Anita Olivieri e Grecia Colmenares col 7%. Situazione positiva per quanto concerne i gieffini Perla Vatiero e Massimiliano Varrese, al 4%, quindi vicini al terzo posto.

Malissimo invece Fiordaliso, purtroppo fanalino di coda con solo l’1% dei voti ottenuti, in coabitazione con la new entry Sara Ricci. 2% delle preferenze per Marco Maddaloni e Giuseppe Garibaldi, anche loro non quindi sereni.