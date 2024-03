Il viaggio del Grande Fratello sta per arrivare al termine, stasera 25 marzo sarà annunciato il nome dell’edizione 2023/2024. Un’edizione spesso contestata, in cui non sono mancati i colpi di scena, e che non ha convinto fino in fondo i telespettatori. Gli indici d’ascolto, sebbene positivi, non hanno replicati i numeri del passato. La responsabilità, secondo una parte del pubblico, è della produzione che non è stata in grado di mettere in campo un cast, chiamiamolo così, di prima grandezza.

>> “Se ne va”. Uomini e Donne, la scoperta choc su Ida Platano: il pubblico senza parole

Ad aiutare il programma a tenere botta è stata Beatrice Luzzi, quella che secondo tutti sarà la vincitrice del gioco. Eppure non mancano voci dissonanti. Una di queste arriva da chi di gossip ne sa parecchio: Amedeo Venza, che meno di un giorno fa ha lanciato un sondaggio.





Grande Fratello, secondo un sondaggio vincerà Perla Vatiero

Sondaggio che si è chiuso poche ore fa: “Sono passate praticamente 20 ore e praticamente la situazione è quella che dovrebbe verificarsi durante la finale di stasera. Pare che le due finaliste a contendersi la finalissima saranno proprio Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Sono arrivati fiumi di voti, ma c’è veramente una manciata che prevale su Perla rispetto a Beatrice”, racconta Venza.

Che aggiunge: “Chissà se sarà così anche stasera alla proclamazione del vincitore”. Eppure su Instagram tutti sembrano di ben altro avviso. Si legge sulla pagina del Grande Fratello: “In questi 6 mesi Beatrice è stata davvero un grande esempio, in modo particolare per le donne. Ha dimostrato che una donna può essere forte e debole allo stesso tempo”.

“Può essere determinata ma anche sensibile. Ha affrontato un percorso che a parer mio le ha aggiunto altri valori a quelli che già possedeva. Si è messa in gioco senza aver paura di essere giudicata. Talvolta ha “pagato” il suo essere troppo diretta con grande sofferenza,ma si è sempre rialzata più forte di prima. Credo di aver imparato molto da lei e spero che questi suoi insegnamenti possano essere utili a migliorare quella che è la civiltà di oggi”.