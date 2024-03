Nell’attuale stagione di Uomini e Donne Ida Platano è stata senz’ombra di dubbio, e lo è tuttora, una delle protagoniste assolute grazie al suo nuovo ruolo di tronista. Sono due i corteggiatori che sono rimasti in studio e che sperano di comporre una coppia con lei. Ora, però, ecco spuntare fuori una novità che ha messo immediatamente in allarme i telespettatori.

Non parliamo di qualcosa che sia accaduto all’interno di Uomini e Donne, bensì di un gesto social di Ida Platano che potrebbe aver annunciato in modo implicito una decisione già presa. E che stravolgerebbe tutto a poco dalla scelta. Dichiarazioni che hanno avuto come destinataria la conduttrice Maria De Filippi, ma dietro potrebbe nascondersi ben altro.

Leggi anche: “La scelta di Ida Platano”. Sorpresa a Uomini e Donne, spunta il nome che il pubblico sospettava





Uomini e Donne, dubbi sul trono di Ida Platano: “Ma è andata via!?”

Proprio nell’appuntamento di lunedì 25 marzo si è tornato a parlare a Uomini e Donne del percorso di Ida Platano e dei suoi due corteggiatori Mario e Pierpaolo. Ci sono state delle scintille col primo, visto che lei ha esclamato: “Mario, sono sempre stata io a cercarti”. Ma fuori dal programma ha postato una cosa che ha lasciato tutto il pubblico senza parole.

In una story Instagram Ida ha scritto, a corredo di un vecchio filmato di lei nello studio di UeD: “Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine! Maria, il tuo aiuto è stato prezioso in ogni momento. Ti voglio bene con tutto il mio cuore”. Questo messaggio di grandissima stima nei confronti della De Filippi ha fatto ipotizzare qualcosa di più negativo. Secondo il sito Isa e Chia, alcuni utenti hanno interpretato questo post come una sorta di addio, quindi potrebbe aver lasciato il trono senza una scelta.

Ma in piedi resterebbero anche altre due ipotesi: una farebbe riferimento ad un semplice ringraziamento verso Maria, visto che siamo vicini alla scelta, mentre il secondo ipotizzerebbe che Ida avrebbe già capito chi scegliere tra Mario e Pierpaolo e a breve dovrebbe annunciarlo.