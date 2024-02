Una cosa è certa, la puntata di ieri 28 febbraio i fan del Grande Fratello, scatta la pace tra Letizia e Varrese, scatta la pace tra Letizia e Varrese se la ricorderanno a lungo. Maddaloni che esce dalla casa. La crisi di Garibaldi. Le accuse di Signorini agli inquilini per la scarsa pulizia e, ancora, la presunta scenata di Mirko dietro le quinte. Tanta carne al fuoco, ma ad avere gli strascichi più importanti è stato il confronto tra Varrese e Letizia. L’attore ha lamentato, in maniera veemente, una scarsa attenzione da parte della ragazza.

Arrivando a dire: “Abbiamo chiuso”. È bastata questa frase a scatenare il caos, con i social letteralmente impazziti. Come sempre succede in queste situazioni, il pubblico si è spaccato anche se, stavolta, i sostenitori di Varrese sembrano molti di più. “Comunque su una cosa ha ragione Massimiliano Letizia è una gran falsa e Paolo meriterebbe di più Letizia fa cose solo per interesse personale”.





Grande Fratello, scatta la pace tra Letizia e Varrese

“Ed è capacissima di tradire alla prima occasione senza dimenticare che è invidiosa e gelosa: non mi piace e mi auguro che la prossima settimana con Massimiliano è Anita ci vada proprio lei al televoto”, si legge sulla pagina Instagram ufficiale del GF. E ancora: ““rande Max-Letizia ” la nullità'” – Quello che ha imparato al gf è grazie a te- Stendiamo un velo pietoso su Paolo, una nullità al gf”.

“I soldi li ha già guadagnati, mandatelo a casa-Noiosi lui e Letizia, con la storia Fintissima della coppia”. Sembrava tutto finito ed invece stamani Varrese ha deciso di fare il primo passo. Riallacciandosi a un aereo, l’uomo professa amore alla ragazza. “Facciamo finta che ci siamo capiti male e azzeriamo?” chiede sperando in una risposta affermativa.

Il perdono non tarda ad arrivare e Letizia si avvicina a Massimiliano e lo abbraccia. “Io ti chiedo scusa se ti ho offesa in qualche modo” dice l’uomo mentre stringe la ragazza a sé. Senza troppe parole, i due ritrovano la sintonia. Lasciandosi il passato alle spalle, Massimiliano e Letizia sono pronti a ricominciare.