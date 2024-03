Grande Fratello, scocca il bacio che nessuno si aspettava tra i due concorrenti del reality. Cupido è entrato in azione ieri sera durante la serata a tema western all’interno della casa. La scena è avvenuta “in pubblico”, nel senso che erano presenti anche gli altri inquilini e non di nascosto dalle telecamere. Le reazioni? Paolo è sembrato il più scioccato di tutti. E ovviamente c’è un perché.

I protagonisti, o meglio, le protagoniste di questo gesto sono due grandissime amiche. Ognuna di loro è impegnata in altre relazioni, per cui è difficile immaginare che il loro gesto sancisca la nascita di un nuova coppia. Ma di sicuro si può dire che le due non hanno finto. Come dimostrano le immagini, tra di loro non c’è stato un “bacio di scena” o quello che si chiama un “bacio a stampo”. La cosa si è protratta a lungo.

Grande Fratello, due concorrenti stupiscono tutti con il loro bacio

Sarà state la festa e la musica, fatto sta che ieri sera Perla e Letizia sono venute “a contatto” con le bocca. La clip con le immagini del loro bacio ha fatto rapidamente il giro del web. Sotto, decine e decine di commenti. Come va interpretato questo gesto?

Il bacio tra Perla e Letizia ha stupito gli altri inquilini della casa.“Uuuuuu, è una gara?” ha domandato Federico. La scena avviene proprio sotto gli occhi di Paolo, il fidanzato di Letizia, che assiste a tutto in silenzio. Anche lui sembra visibilmente sorpreso. Al momento non si conosce quale è stata la sua reazione.

La fotografa e l’influencer si sono avvicinate e dopo un primo bacio se ne sono date un altro ancora più lungo. Un bacio passionale. Le immagini vengono passate ai raggi X sui social dai fan. Le interpretazioni sono diverse.

La cosa certa è che tra Perla e Letizia all’interno della casa si è venuta a creare una amicizia molto stretta. Le due ragazze sono legatissime. E sicuramente la loro relazione continuerà anche al di fuori della casa.

Se Paolo sembra essere rimasto interdetto, non si sa ancora invece come l’abbia presa Mirko che con Perla spera di tornare a fare coppia. Come tutti sanno, il giovane imprenditore è un tipo gelosissimo. E da casa osserva tutto. Impossibile che questa scena gli sia sfuggita. Propria la sua gelosia è stata una delle cause della sua rottura con Perla, qualcosa su cui lui ha promesso di “lavorare”.

Anche voi avete visto più chimica nel bacio tra Perla e Letizia che con Paolo? 👀 #GrandeFratello pic.twitter.com/kACKRqYBRe — Valentina Federici (@Vale_Rici) March 17, 2024

Nei giorni scorsi abbiamo visto Mirko arrabbiarsi per molto meno, ad esempio quando Alessio sembrava essersi avvicinato troppo alla sua compagna. Sicuramente il bacio tra Perla e Letizia per lui rappresenta il primo banco di prova.