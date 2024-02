Grande Fratello, dopo il caos post puntata di lunedì 5 febbraio nella Casa si cerca un minimo di tranquillità. Gli animi, va subito detto, non sono ancora sopiti né fuori né dentro la casa. A tenere banco è ancora il caso Beatrice, con il pubblico che continua a schierarsi in pieno con l’attrice: la vera ed autentica trascinatrice del gioco. Un esempio? Basta andare a leggere le decine di commenti sulla pagina Instagram ufficiale del programma.

“Beatrice è la concorrente, non so se ci rendiamo conto ma sta reggendo il confronto con 20 persone più conduttore e pubblico che capisce meno di zero”. E ancora: “Quello che è passato con Beatrice è un messaggio terrificante. In più vedere una donna come lei massacrata in quel modo mi ha davvero scossa. Da ora smetterò di vedere il grande fratello ma continuerò a sostenere donne come Beatrice che si battono per la giustizia”.





Le polemiche, quindi, non mancheranno. Intanto oggi pomeriggio il Grande Fratello ha proposto una nuova sfida agli inquilini. A portare il messaggio in salotto sono stati Giuseppe e Perla leggono a gran voce il Comunicato Ufficiale del Grande Fratello.“Inquilini, oggi si celebra la Giornata Mondiale della Lettura ad Alta Voce, per ricordare che leggere è bello specialmente se lo si fa nella casa del Grande Fratello”.

E ancora: “Avete 3 ore di tempo per leggere e comprendere il libro. Dovrete alternarvi sia nella lettura che nell’ascolto. Ognuno di voi dovrà leggere 13 pagine con un massimo di 5 persone all’ ascolto. Al termine della lettura, dovrete rispondere alle domande che il Grande Fratello vi sottoporrà… Impegnatevi perché́ in palio c’è ‘aperitivo di oggi…”.

B: “comunque è una bella idea, QUESTA QUA”



Lei sottolineando ogni dettaglio di questo programma pessimo.#GrandeFratello pic.twitter.com/7XbcjwRcQf — Fernweh (@Fernwmeh) February 7, 2024

Il libro del giorno è un grande classico… “Le Avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi. Come andrà a finire? “Il primo concorrente a candidarsi per leggere le prime tredici pagine del libro è Massimiliano – si legge sul sito grande fratello mediaste – che, in Giardino, e con la presenza dei suoi compagni, inizia a recitare in dialetto fiorentino le avventure del burattino più famoso del mondo”. La sfida è aperta