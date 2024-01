A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello dalla quale uscirà il nome del prossimo eliminato Varrese ne combina un’altra. L’attore è finito sotto i riflettori per un confronto molto accesso che ha scatenato una vera e proprio guerra nella casa oltra alla reazione del pubblico. Intanto altre dinamiche si stanno accendendo con il pubblico che nota una certa vicinanza tra Maddaloni e Rosy (nonostante la chef abbia già spiegato di non provare nulla per Marco, ma solo amicizia).

“Maddaloni sta sempre attaccato a Rosy perché sa che è una pettegola e capo branco con Anita e da lei viene a sapere tutti i movimenti nella casa. E Rosy sta sempre con Maddaloni perché gli sbava dietro e perché sa che è un giocatore furbo”, scrive un’utente.





Grande Fratello, Monia taglia i ponti e chiude con Varrese

E parole arrivano anche per Beatrice, la vincitrice morale del gioco, che secondo alcuni sarebbe trattata con poco rispetto dalla produzione. “Sinceramente noto che il regista abbia pensato che Beatrice si sia ritirata, non la inquadra mai. Solo Anita. Anita che dorme, Anita al trucco, Anita che fa colazione, Anita che pranza. La diretta è inguardabile, che GF farlocco”.

E se non c’è pace sui social, non c’è neppure per Varrese e Monia a quanto pare scoppiati definitivamente dopo la puntata di ieri. Tutto è cominciato quando lui ha accusato la ex di non prendere mai l’iniziativa e Monia, dal suo canto, nega categoricamente che ciò avvenga. Passano spesso del tempo insieme, nonostante lui ritenga che non sia abbastanza.

Monia: “Io va da lui (Massimiliano) adesso e chiudo, preferisco così basta, chiudo finita.

Non ho più la forza fisica e mentale di affrontare certi discorsi.. mi fa sentire inadeguata.”



LA SVEGLIAZIONE DI MONIA SUL PAZIENTE PSYCO.



LA SVEGLIAZIONE DI MONIA SUL PAZIENTE PSYCO.

MEGLIO TARDI CHE MAI 👏 #GrandeFratello

Questa discussione identica a quella con Heidi. Monia e Heidi sono frenate, non vogliono far uscire Massimiliano come quello aggressivo, irrispettoso e insistente (che è). Il #GrandeFratello continua a tutelare Massimiliano, ma quando tutelerete le donne?

“Ho finito. Basta, amici come prima“, ha detto Monia. “Siamo due persone troppo simili e per questo non ci prendiamo: non sei l’uomo che voglio al mio fianco”. Varrese ha cercato di replicare dicendo: “Ci siamo giocati una bella chance di conoscenza” offeso per i termini usati dalla donna. Monia che a queste parole ha replicato con un gesto netto: lasciando Varrese da solo in camera.