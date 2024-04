Il Grande Fratello si è concluso da meno di un mese, ma per una ormai ex gieffina è già tempo di ricominciare a lavorare. Dentro la casa si è distinta per i suoi modi mai sopra le righe e per la sua bellezza fuori dal comune di cui tutti, dentro e fuori il bunker di Cinecittà, si sono accorti. La notizia del suo esordio cinematografico è arrivata nelle ore scorse, a dare la notizia è stata la diretta interessata sulla sua pagina Instagram dove, cosa curiosa, tra centinaia di like non sembrerebbero esserci quelli dei suoi ex coinquilini.

“Oggi inizia per me un nuovo viaggio. Il cinema è sempre stato nei miei pensieri e fin da bambina nel mio cassetto dei desideri. Oggi anche questo cassetto si apre, dando sfogo a questa meravigliosa arte a me prima sconosciuta. Mi sento così grata e felice, mi godo ogni istante, imparo, rubo, cresco. La vita è davvero una cosa meravigliosa!”, ha raccontato su instagram.





Grande Fratello, debutto al cinema per Samira Lui

E ancora: “Non si finisce mai di imparare ma soprattutto NON SI FINISCE MAI DI SOGNARE! Grazie alla produzione di DinDon per avermi voluto in questa meravigliosa famiglia!”. Lei è la bellissima Samira Lui, uscita molto presto dalla Casa ma subito notata dalla produzione di Din Don, che l’ha voluta con lei a tutti i costi affidandole un ruolo.

I fan di Samira si augurano che questo sia solo l’inizio. Din Don, per chi non lo sapesse, è una fortunata saga partita nel 2018 con protagonista Enzo Salvi nei panni di Donato, un manager musicale cialtrone, per sfuggire a due sgherri di un boss a cui ha fatto perdere molti soldi per colpa della sua inefficienza, approfittandosi di una lettera dello zio vescovo si presenta vestito da prete al parroco di una chiesa di paese, don Dino, fingendo di essere stato mandato lì dal vescovo come viceparroco.

La chiesa di don Dino è sempre vuota. Infatti i fedeli del paese frequentano la chiesa nuova, retta da don Gabriele, un prete ruffiano che ci sa fare con la gente. L’arrivo di Donato inizialmente sembra il colpo finale per la chiesa di don Dino. Ma a poco a poco, i modi stravaganti di don Donato, la sua apertura mentale da “peccatore” e la sua mentalità da “prete rock” cominciano ad attrarre i fedeli.