Grande Fratello, arriva un avvertimento per Perla Vatiero. Gli ultimi eventi nella Casa del reality hanno fatto strabuzzare gli occhi al pubblico. Ormai la finale del 25 marzo è vicinissima e presto sapremo chi sarà a vincere. Ma i colpi di scena non sono mancati nelle ultime ore.

Sabato 23 marzo diversi aerei hanno sorvolato la Casa del GF con messaggi sia per i concorrenti rimasti in gioco sia per chi, come Giuseppe Garibaldi, ha dovuto lasciare il gioco. L’eliminazione del concorrente calabrese ha colto tutti di sorpresa e perfino Alfonso Signorini ha ammesso che avrebbe voluto vederlo in finale. Ma così non sarà. E, incredibilmente, contro di lui si è scagliata Perla.

Perla e Beatrice parlano di Garibaldi: la reazione del fratello del concorrente

Dopo l’eliminazione di Giuseppe Garibaldi Perla e Beatrice hanno parlato delle ultime settimane del bidello. L’ex fidanzata di Mirko ha dichiarato che secondo lei Giuseppe si è avvicinato a Bea solo per strategia. E l’attrice ha rincarato la dose affermando che a penalizzarlo è stato il fatto di non aver mai preso decisione nette nei suoi confronti e di Anita.

A queste dichiarazioni ha però risposto il fratello di Giuseppe Garibaldi, Nicola, che se l’è presa in particolare con Perla: “Cara Perla, Giuseppe ti ha trattata come una sorella dal primo giorno, rimanendoti accanto nei tuoi momenti più tristi. Sentire screditare mio fratello, non ti fa onore. Il tempo è galantuomo. Il tempo abbia il potere di rilevare la verità, di sistemare le cose e di rendere giustizia. Signori si nasce”.

Nel frattempo Garibaldi ha salutato tutti con un messaggio sui social e si è mostrato in alcune storie Instagram con Anita Olivieri. Per il momento l’ex gieffino non vuole polemizzare con gli altri concorrenti. Ma presto lo vedremo a Verissimo, sarà infatti ospite di Silvia Toffanin domenica 24 marzo e chissà che non si lasci andare ad uno sfogo. Del resto le parole di Perla e Beatrice gli saranno sicuramente arrivate…

