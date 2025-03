“E non ha ancora visto niente…”. Mariavittoria Minghetti crolla in lacrime dopo l’ultima puntata del Grande Fratello. E i suoi fan la avvisano di quello che la aspetterà una volta fuori. Ieri sera per la 31enne romana è stata una serata complicata e fopo i saluti finali da parte di Alfonso Signorini, Mavi ha avuto un crollo emotivo.

Poco prima, durante la puntata, si era acceso uno scontro tra Mavi e Shaila Gatta. Quest’ultima, infatti, al momento delle nomination ha girato la carta con il volto della dottoressa romana, lasciandola senza parole. La loro amicizia è in crisi da qualche settimana. Tuttavia, Mavi pensava che Shaila avrebbe scelto altri nomi prima del suo, magari persone con cui non aveva mai avuto un buon rapporto, come Helena o Javier. Ne è nato un acceso battibecco che ha coinvolto anche lo studio, dove prendere la parola è stata Pamela Petrarolo.

“Shaila non è una concorrente che si nasconde dietro un dito”, ha detto l’ex ragazza di Non è la Rai. “Adesso Mariavittoria le ha fatto un voltafaccia, ci sta che venga nominata. Questa si chiama coerenza, e secondo me Mariavittoria ne è consapevole.” Mavi ha replicato: “Io non ho fatto un voltafaccia, però va bene.”

Le parole di Pamela, però, hanno continuato a risuonare nella testa di Mavi anche dopo la fine della diretta. Le due erano molto legate all’interno della Casa. Non si aspettava un tale attacco. La 31enne si è rifugiata in giardino e a Jessica Morlacchi ha manifestato tutto il suo dispiacere: “Pure il commento di Pamela mi ha ferito, perché mi viene a dire…”, ha iniziato a dire, senza riuscire a trattenere le lacrime. “Ma piangi?!”, ha esclamato Morlacchi, provando a rincuorarla.

Le immagini della concorrente in lacrime hanno fatto infuriare i suoi fan. “Mariavittoria ferita da Pamela, e non ha ancora visto nulla! Quando uscirà scoprirà le 100 facce della Petrarolo”. Un altro utente ha smentito la ricostruzione fatta da Pamela: “In realtà, quella che parla sempre male di Mariavittoria è Shaila. Pamela cerca solo consensi per un suo tornaconto. In Casa non parlava così”.

"Adesso MariaVittoria le ha fatto un voltafaccia,ci sta che venga nominata questa si chiama coerenza"



Tuttavia, c’è anche chi si schiera con Shaila: “Brava Pamela! Mariavittoria dovrebbe farsi un esame di coscienza per i tanti voltafaccia che ha fatto a Shaila.” Nel mirino delle critiche è finito anche il fidanzato di Mavi, Tommaso Franchi, che ha attaccato Shaila per la nomination. Secondo lui, la ballerina non ha avuto il coraggio di nominare Helena e Javier perché troppo forti. Ma qualcuno lo ha zittito: “Tommy, prima di aprire bocca, analizzasse la sua amorosa! Brava Pamela e bravissima Shaila, avrebbe dovuto nominarla molto tempo fa, altro che voltafaccia!”.