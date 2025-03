L’Isola dei Famosi 2025 sta entrando piano piano nel vivo. Infatti, in un precedente articolo vi abbiamo riferito che Vladimir Luxuria sarebbe sempre più vicina a ritornare a ricoprire il ruolo di opinionista. Ma ora l’incredibile novità arriva da un possibile concorrente, che sarebbe stato pescato da un ambiente particolare.

L’Isola dei Famosi potrebbe scegliere come concorrente una persona che è stata al centro di notizie ben precise, che non fanno riferimento al gossip. A parlarne è stato il giornalista Gabriele Parpiglia con un post che è stato pubblicato sul social network X e che sta facendo già scalpore.

Isola dei Famosi 2025, un concorrente arriverebbe da un caso di cronaca nera

Gabriele Parpiglia ha dato diverse informazioni sull’Isola dei Famosi, non solo su questo concorrente particolare. Infatti, il giornalista ha scritto che “in conduzione arriva ufficiale Veronica Gentili. Opinionisti Maltese e Luxuria, ruolo inviato ancora aperto”. Poi gli annunci sui futuri naufraghi.

Parpiglia ha infine aggiunto che “tra i concorrenti confermata Camila Giorgi, un giovane influencer e un caso di ‘cronaca nera’. Non aggiungo altro”. Non ha fatto nomi, quindi è difficile capire chi possa essere questo caso proveniente dalla cronaca nera. Il pubblico resta in attesa di sviluppi.

Nelle prossime settimane scopriremo probabilmente dettagli in più, ma resta la curiosità per questo nome inaspettato.