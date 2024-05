Una coppia nata dentro al Grande Fratello sarebbe in crisi profonda. Ci sarebbe stata una scenata pubblica e, cosa peggiore, lui l’avrebbe lasciata da sola andandosene senza colpo ferire. A rilanciare la notizia è l’esperto di gossip Amedeo Venza. Solo pochi giorni fa era arrivata la notizia dell’addio tra Alessio Falsone e Greta Oliveri. Un addio via social che aveva sorpreso fino ad un certo punto. “Abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione”, scriveva Anita.

“Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi. Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo”.





Grande Fratello, una coppia sarebbe in profonda crisi

Scoppiata questa scoppia, ne restano altre tre. Quelle formate da Paolo Masella e Letizia Petris, da Greta Rossetti e Sergio e da Perla Vatiero e Mirko Brunetti. “Mi dicono che una coppia del GF è in forte lite in questo momento. Lui l’avrebbe lasciata da sola nella sua città e sarebbe andato via senza troppe spiegazioni”. A questo punto l’esperto di gossip ha aggiunto anche le iniziali dei loro nomi “M e P”.

Ovviamente la mente di tutti è andata a Mirko e Perla, ma per ora non c’è conferma. Venza ha comunque aggiunto: “Ho detto che c’è una forte lite in corso da un paio di giorni. Non si sono lasciati, anche io ho un mio pensiero. Secondo me la parte maschile di questa coppia non è assolutamente presa dalla fidanzata.E questo lo capirete con il tempo”.

Quindi conclude: “Detto questo, se provano a smentire racconto anche quello che è successo. Bisogna prender e il buono e il brutto”. Il mistero è aperto. Ma la soluzione del caso potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Sembra infatti solo questione di tempo.