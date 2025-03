“Sono mesi che voglio dirtelo”. Grande Fratello, drammatico confronto con Zeudi: Helena se ne è uscita così

A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello è tempo di confronti a cuore aperto tra gli inquilini. Uno particolarmente toccante ha interessato oggi in cucina Zeudi ed Helena. A prendere la parola è stata la modella: “Zeudi, che tipo di rapporto vuoi avere con me?”. E la risposta è arrivata immediata: “Io non ho rapporto con te, purtroppo”. “Se dobbiamo convivere, dobbiamo convivere in modo pacifico” ha ripreso Helena.

Che poi ha aggiunto: “Cosa rappresentavo io per te?” le domanda. “Ero molto infatuata di te, non eravamo amiche”, per questo ha scelto di allontanarsi. Davanti a queste parole Helena è immediatamente intervenuta: “Noi avevamo una percezione diversa”, “Per me, eri mia amica” confessa.





Grande Fratello, confronto tra Zeudi ed Helena

Parole che hanno spiazzato il pubblico, “Hai aspettato tutto questo tempo per dirglielo? E prima che cosa ti frenava?”. E ancora: “Helena alla fine ha fatto un passo falso: è una bugiarda e adesso non lo può più nascondere”. Nel proseguo del confronto Helena ha poi detto: “Io ti vedevo una persona decisa, ho avuto una percezione diversa di te” afferma.

Nonostante ciò, però, dice di essere andata oltre e per questo sperava di poter instaurare con lei almeno un rapporto d’amicizia. “Io ho cercato di essere molto trasparente con te” ci tiene a precisare poi. Stanca e infastidita Zeudi ha risposto: “Tu e Javier non stavate insieme e io e te non eravamo amiche” esclama l’ex Miss Italia.

Delusa dalle risposte di Zeudi, Helena non nasconde il suo malcontento e, infastidita, decide di abbandonare la cucina dicendole: “Tu voi avere ragione, io voglio chiarire”, ma la pace sembra ancora molto lontana.