Chi si aspettava rapporti normali e mancanza di tensione negli ultimi giorni del Grande Fratello è stato subito smentito da Mariavittoria. La concorrente, che è in lotta con Chiara per un posto in finale, ha perso letteralmente la ragione scagliandosi pesantemente contro Zeudi nel corso di alcune conversazioni con Lorenzo e Jessica.

Mariavittoria è esplosa di rabbia nei confronti di Zeudi, mostrando tutta la sua insofferenza verso l’ex Miss Italia. Una furia quasi incontrollata, con urla rivolte davanti alle telecamere e un atteggiamento di sfida anche nei riguardi delle fan della modella 23enne. Andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Grande Fratello, Mariavittoria contro Zeudi: “Vai fan*** e ora sbattetemi fuori”

La ricostruzione del sito Biccy è stata dettagliata, infatti sono state riportate tutte le frasi di Mariavittoria, che al Grande Fratello ha inveito così contro Zeudi confermando di non digerirla più come persona: “Ora la mando a fare in c*** perché è insopportabile. Come chi? Lei, Zeudi, ora mi squalificano, mi devo trattenere. Mi bacchetta con quel suo modo da maestrina. Non ce la faccio più, mi innervosisco, sono sei mesi e lei è insopportabile. Ho lasciato correre troppe volte. Mi sono rotta altamente e sono piena. Ma non lo vedi come fa quella tuttologa? Quella sa tutto di tutto. Entra ovunque e ti critica e ti vuole insegnare come si fa qualsiasi cosa”.

MaVi, nonostante sia consapevola della forza dei fan di Zeudi, ha sfidato lei e loro a viso aperto: “Ma fatti i cavoli tuoi e non rompere agli altri. Lei non mi lascia respirare non ce la faccio più. Ora mi faranno fuori le sue fan. Vai, votatemi contro Zeudi, fatemi uscire, sì, vai, fate finalista Chiara. Votate, votate, votatemi. Fatela vincitrice, votatemi contro, sui gruppi di Zeudi contro di me. Andate in massa contro di me, chi se ne frega. E che c***, ma sai cosa me ne frega? Io quella ce l’ho tutto il giorno nelle orecchie che mi rompe il cavolo. Ma poi lei che mi insegna la vita? Quella è venuta qui dentro – ha aggiunto la gieffina – per farsi la storia con Helena e ha creato le Zelena. Io mi sono fatta un mazzo così dal 16 settembre e devo ascoltare lei su come si pulisce o si fanno le torte”.

🔴 Mariavittoria risveglia il #GrandeFratello dopo ore di 'torpore' ed è letteralmente on fire: "Votatemi, sono contro Zeudi! Fate finalista Chiara! I gruppi di Zeudi contro Mariavittoria, vai! Vai! E che caz*o!"

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Wi34dgpRnW — GF NEWS (@GF_news_) March 26, 2025

Maria Vittoria nera con Zeudi.

"Mi viene da mandarla a f@@@@@ è insopportabile, fa la tuttologa!".



MAVI TI STIAMO AMANDO, SAPPILO!#helevier #grandefratello pic.twitter.com/lSyv7tbq0M — Gossippando (@KahoriGD) March 26, 2025

Infine, MaVi ha rincarato la dose incendiando il clima del GF definitivamente: “Non mi ha parlato da quando è entrata e adesso mi deve rompere i c***. Parlasse con Chiara, mi deve lasciare stare in pace e non scassarmi. Ti giuro, ero piena e dovevo dire quello che penso di lei. Ora non mi importa se le sue fan se la rifaranno con me e mi manderanno fuori. Però almeno mi sono liberata e ho detto quello che penso”.