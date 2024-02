Grande Fratello, gli inquilini della Casa spolierano la data della finale. Mai come quest’anno abbiamo assistito a cambiamenti di programmazione. Il reality di Alfonso Signorini non è mai decollato e sono numerose le critiche giunte all’indirizzo di conduttore ed autori. Non è un caso se qualcuno ha deciso di urlare all’esterno: “Siete la peggiore edizione di sempre”.

Non aiutano i continui cambiamenti decisi da Mediaset con il reality trasmesso una volta a settimana, poi due, il lunedì e il mercoledì, il lunedì e il giovedì e l’ipotesì del venerdì sera. Recentemente TvBlog ha scoperto che per quest’ultima ipotesi non se ne parla fino ad aprile. Proprio ai primi di aprile dovrebbe finire il GF, il 4 o l’11, ma si tratta di indiscrezioni. Ora sono gli stessi concorrenti a far trapelare alcune indicazioni sulla fine del reality.

Quando finisce il GF: gli inquilini spoilerano la data

Ci mancavano solo gli spoiler. Dopo diversi giorni di tensione caratterizzati dal secondo malore di Giuseppe Garibaldi e dagli attacchi del ‘branco’ a Beatrice, alcuni concorrenti si sono ritrovati in giardino in un momento di tranquillità. E hanno iniziato a parlare di quanto manca alla fine del reality.

In particolare, ad un certo punto, è stata Greta Rossetti a dire: “Tu dici un mese… se finisce il 20 è un mese. Invece se finisce il 25 è un mese e cinque giorni”. Poco dopo si scopre che l’indicazione sulla data dell’ultima serata è stata data da qualcuno della produzione durante la famosa gita in esterna. Infatti quando Letizia Petris ha parlato di primo aprile come possibile data Greta le ha risposto che durante l’uscita avevano ricevuto informazioni diverse.

Non Loro che Hanno sputtanato la data della fine del programma e sputtanato anche gli autori che glielo hanno detto quando erano in gita 😭 l’edizione più falsata della storia #grandefratello pic.twitter.com/FPM10w2nJE — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) February 18, 2024

“Dal 20 al 31, l’hanno detto quando eravamo in gita” ha rivelato Greta. E Massimiliano Varrese, un po’ incredulo, ha ribattuto: “Il giorno di Pasqua?”. Poco dopo la regia ha tolto l’audio e cambiato l’inquadratura. Per la cronaca il 20 marzo è un mercoledì, mentre il 25 è lunedì. In attesa di una comunicazione ufficiale la domanda quindi è: si concluderà con un’infrasettimanale oppure col classico inizo settimana?

