Grande Fratello, le teorie del web dopo la giornta in Spa di alcuni concorrenti. Si fa un gran parlare di quello che è accaduto quando Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Anita Olivieri, Rosy Chin, Letizia Petris, Paolo Masella, Vittorio Menozzi, Massimiliano Varrese e Fiordaliso hanno trascorso una giornata di relax fuori dalla Casa del GF.

Diversi telespettatori hanno notato, infatti, che Massimiliano e gli altri hanno cambiato il loro atteggiamento dopo la giornata in spa. Il regalo del GF ai veterani del reality ha creato curiosità nel pubblico. Ma quando i gieffini sono rientrati alcuni gesti e comportamenti hanno fatto gridare allo scandalo. L’ipotesi è che i concorrenti siano riusciti a scoprire cosa si dice di loro all’esterno della Casa.

“Sanno tutto”, le teorie del web dopo la giornata alla Spa

Subito dopo il rientro nella Casa dei concorrenti qualcuno ha notato: “È chiarissimo che è successo qualcosa tra loro che ha ferito il bidello. Lei si chiede quale sia il motivo del suo atteggiamento perché lui finora non lo ha detto. Forse Giuseppe ha visto Anita distaccata da lui in un contesto di libertà. Gli inquilini in Casa hanno cominciato a usare i termini “paziente, ratto, bidello” che sono utilizzati dagli haters di Twitter”.

C’è chi sostiene che i gieffini hanno scoperto i soprannomi – poco piacevoli – che il pubblico ha affibbiato loro. La teoria è presto detto: “Svelato l’arcano del malessere di alcuni ritornati dalla SPA… sanno tutto, perfino i soprannomi che abbiamo dato loro. Max: il paziente maschilista. Paolo: il gobbo maschilista. Giuseppe: il ratto maschilista. Letizia: Leticessa. Anita: Anicessa”.

In un altro tweet un utente afferma che Letizia adesso parla con Beatrice perché ha scoperto che l’attrice è amatissima ed altri fatti ‘strani’: “Letizia parla e si complimenta con Bea. Fiorda non fa che parlare dei consensi di Perla. Durante la preparazione del Tg tirano fuori tutti i soprannomi che sui social abbiamo dato ai concorrenti. Max è nero. Davvero qualcuno pensa che siano stati solo alla Spa?”. Solo teorie o c’è qualcosa di vero?

