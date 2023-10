Importante colpo di scena al Grande Fratello, con una concorrente che rischia seriamente l’abbandono. Anzi, sono due le situazioni che si sono create nelle ultime ore, durante e dopo la puntata in diretta con Alfonso Signorini. Lei ha dapprima violato il regolamento del programma e successivamente ha confessato l’intenzione di andarsene perché non ha nessuna voglia di essere trattata in malo modo da un’altra compagna di avventura.

Siamo quindi in un momento di alta tensione al Grande Fratello, con la concorrente che ben presto potrebbe optare per l’abbandono o addirittura essere squalificata dal reality show. Proprio nel corso della diretta, lei ha puntato subito il dito contro Beatrice Luzzi: “Quello che fai non va bene. E io sono venuta qui super partes, non parteggiavo per nessuno. Le parole hanno un peso. Io sento quello che dici contro Giselda. Tu puoi dire le parole che vuoi e loro devono accettarle? Hai detto ad Angelica che è una gatta morta”.

Grande Fratello, concorrente verso l’abbandono: “No, io esco”

Andando per ordine, al termine della puntata del Grande Fratello, è stata Letizia Petris a mettere spalle al muro questa concorrente, che solo dopo ha rivelato di essere pronta per l’abbandono: “Sapete cosa mi ha raccontato lei? Prima che lei entrasse l’hanno bombardata di messaggi dicendo che l’avrebbero disintegrata, i fan di Bea. Le scrivevano che l’avrebbero televotata per farla uscire ogni volta che era in nomination. Questo perché ha fatto quel commento sul fatto di Jane Alexander sotto a quel post”. E ricordiamo che i nuovi arrivati non possono riferire notizie provenienti fuori dalla casa.

A rischiare grosso è Jill Cooper, come confermato anche da un utente su X: “Comunque Letizia ha detto che Jill ha riportato informazioni dall’esterno su quanto è amata Beatrice”. Poi la stessa americana, in piena notte, non ha escluso la possibilità che sia lei stessa a lasciare il GF: “Piuttosto io devo uscire dal gioco che essere diffamata. A me una persona così mette paura davvero. Io sarò la sua prossima vittima. Sì, sono la prossima su cui si avventerà a dire bugie”.

Comunque Letizia ha detto che Jill ha riportato informazioni dall’esterno su quanto è amata Beatrice #grandefratello — Federica Garlaschè (@gfvipga) October 20, 2023

Infine, Jill ha concluso: “E io non posso permettermelo, non posso proprio. Perché io lavoro puntando anche sull’onestà ed è la mia caratteristica. Lei inizierà a dire bugie su di me e non lo permetterò. Io purtroppo uscirò da qui piuttosto che essere diffamata”. Vedremo se davvero lascerà la trasmissione o se si sia trattato semplicemente di uno sfogo.