Puntata scoppiettante quella di ieri, sabato 16 dicembre, del Grande Fratello. Tanta carne al fuoco ed un Alfonso Signorini in grande spolvero che ha tenuto banco per le oltre tre ore di diretta che hanno accompagnato il pubblico di Canale 5. Pubblico che dopo le ritrosie iniziali delle prime settimane, quando i concorrenti (e anche conduttore e opinionista) erano ingessati e quasi terrorizzati dalla paura di essere censurati dal nuovo mood deciso dalla produzione, ora segue con interesse il programma.

Ieri è stata la serata dei confronti e delle immancabili nomination con Varrese e Anita, accusati dal pubblico di tenere un comportamento scorretto: “Ma non fate finta di non sapere chi sia il burattinaio…l’unica che stava parlando di nomination e faceva i conti assieme a quella che dice “troppo italiana per essere cinese e troppo cinese per essere italiana “(e l’avete anche inquadrata mentre faceva i conti con lei )”.





“È proprio Anita…è lei che dice chi devono votare e poi il bidello va ad ascoltare quello che dicono gli altri per poi riportarlo…smettetela di cadere dalle nuvole perché siete ridicoli proprio”, scrive una fan sui social. Social che si sono detti d’accordo con le nuove nomination di Federico Massaro, Marco Maddaloni e Greta Rossetti e anche con l’eliminazione di ieri sera.

È stata Sara Ricci a dovere abbandonare la Casa nella puntata del Grande Fratello del 16 dicembre. La concorrente è risultata essere la meno votata al televoto insieme a Beatrice Luzzi, Perla Vatiero, Vittorio Menozzi e Grecia Colmenares. Un’eliminazione in parte scontata, e che il pubblico ha salutato in maniera positiva, visto che Sara non è riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico che l’aveva molto criticata dopo le parole sulla costumista del programma.

Lite di cui anche dentro la Casa si sera parlato: “Ti guardo sbalordita perché hai atteggiamenti che qua nessuno ha e penso ‘ma davvero chi diventa famoso poi è così?’ – la criticava Letizia -. Mi riferisco a quando hai litigato con la costumista, ero sbalordita, perché io sono talmente grata di essere qua dentro che direi grazie pure se mi vestissero con un sacco di juta”.