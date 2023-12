Saltata la puntata di stasera, 18 dicembre, del programma al Grande Fratello i colpi di scena continuano ad essere all’ordine del giorno. Chiusa, ma sono davvero in pochi a crederci, la parentesi del trio formato da Mirko, Greta e Perla, ecco che un nuovo caso è pronto a scoppiare. Sembra infatti che uno dei concorrenti sia stato beccato mentre parla al telefono. Per alcuni fan non esisterebbe alcun dubbio, ragione per la quale chiedono da una parte chiarezza, dall’altra provvedimenti immediati.

>“Ma cosa avete fatto? Siete pazzi…”. Grande Fratello, Mirko è incredulo davanti alla scoperta choc. Giustamente…

Che la tensione dentro la Casa sia palpabile lo sa bene Massimiliano Varrese che, nelle ore scorse, ha dovuto fare pubblica ammenda per il modo i cui ha trattato Beatrice Luzzi. Parole spesso sopra alle righe che il pubblico non ha apprezzato. Parole che avevano fatto scendere in campo anche il figlio di Bea, che aveva spiegato di non credere a Varrese.





Grande Fratello, Rosy Chin ha un contatto con l’esterno?

Varrese, stavolta, non c’entra niente. Il caso della ‘telefonata all’esterno’ riguarda un personaggio molto amato. Tutto è iniziato quando i concorrenti si trovavano a tavola per mangiare. Fin dal primo momento è stata notata la sua assenza, (che con ogni probabilità era in confessionale). A un tratto però, dal nulla, si sente chiaramente la voce, che secondo i più sembra parlare con qualcuno al telefono.

Lei è Rosy Chin e spunta un video sospetto (scendi in basso per vedere), che naturalmente in queste ore ha fatto il giro del web, dando il via a diverse teorie e insinuazioni. Il Grande Fratello sembra pronto a fare chiarezza, evidenziando possibili comportamenti scorretti. Rosy, da parta sua, sembra super tranquilla. Su di lei Alfonso Signorini ha rivelato, tra l’altro, alcuni retroscena.

Rosy non è a tavola ma a un certo punto si sente la sua voce



SEMBRA PARLARE A TELEFONO CON QUALCUNO O È SOLO UNA MIA IMPRESSIONE? #grandefratellopic.twitter.com/avDO7Asfqe — anna🧃 (BeaLuzzi Stan) (@solarrapun_) December 17, 2023

“Rosy è stata la mia vicina di casa almeno 15 anni fa. Ho amato la sua discrezione quando è entrata e non ha detto nulla. Proprio lei poi, che sa vita, morte e miracoli e i miei inciuci, infatti speravo non dicesse nulla. Per il mio compleanno avevo portato con me 15 amici, tutti ospiti. Lei appena l’ha saputo ha offerto lei la cena e tutti hanno iniziato a cantarmi la canzone. Poi il giorno dopo il radio ho raccontato che avevo fatto passare una per ‘fessa’, dato che non era il mio compleanno”.