Il Grande Fratello di Alfonso Signorini è entrato nel vivo. Iniziato a metà settembre, finora non ha sbaragliato la concorrenze per gli ascolti ma resta comunque un programma seguito. Siamo solo a metà percorso del resto, e c’è l’altissima possibilità che entrino nuovi concorrenti. Ma tanto per dare uno sguardo ai numeri, l’ultima diretta, andata in onda giovedì 2 novembre 2023, il secondo appuntamento settimanale con il reality show di Canale 5 è stato seguito da 2.342.000 spettatori con uno share del 17.4%.

Il diretto concorrente, la fiction in onda su Rai1 Blanca, con protagonisti Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon e ormai arrivata alla sua seconda stagione, ha incollato davanti allo schermo 4.002.000 spettatori segnando il 22.6% di share e vincendo, di fatto, la sfida agli ascolti tv. Segno che il pubblico adora seguire le vicende poliziesche, ma anche amorose, di Blanca accompagnata dal suo inseparabile Inneo.

GF, cambia tutto: la nuova programmazione

Ma tornando al Grande Fratello, i telespettatori ormai sanno che la diretta va in onda il lunedì sera e il giovedì sera. È così da due mesi a questa parte, ma c’è un grosso cambiamento in arrivo: il palinsesto di Canale 5 muterà per far spazio a Io Canto Generation di Gerry Scotti che inizialmente sarebbe dovuto andare in onda la domenica sera ma poi anticipato al giovedì.

E così, con il giovedì occupato dai bambini e Gerry Scotti, il reality show di Alfonso Signorini anticiperà la messa in onda di 24 ore, andando così ad occupare sempre il lunedì ma poi il mercoledì. Dunque ci sarà solo un giorno di pausa tra una diretta e l’altra. Ma dal 16 novembre, debutto di Io Canto Genaration, scrive Davide Maggio.

Inoltre la doppia programmazione settimanale del GF durerà poco perché già dal 27 novembre Alfonso Signorini sarà in diretta dallo studio insieme a Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli una sola sera a settimana, il mercoledì, per fare spazio al ritorno di Zelig. Il doppio appuntamento riprenderà dopo le vacanze di Natale, quindi a metà gennaio. Insomma, ci vuole carta e penna per segnarsi le date. Ma soprattutto rinunciare a una diretta non piacerà al pubblico di Signorini.