Grande Fratello, la puntata di giovedì ha scosso ulteriormente gli animi nella Casa più spiata d’Italia. Il gioco, ormai si è capito, è entrato nel vivo e tra liti, scontri di fuoco, tregue e alleanze il pubblico di Canale 5 certamente non si annoia a guardare la diretta. E i telespettatori più assidui sanno già che Letizia Petris ha comunicato una decisione importante agli autori del reality show. I suoi coinquilini sono già stati informati dalla diretta interessata di quella che potrebbe dare una forte scossa a questa edizione, come si vede dai video che trovate qui sotto.

Letizia Petris ha riflettuto a lungo in queste settimane. In una diretta di poco tempo fa ha ricevuto infatti una lettera da parte del suo fidanzato Andrea. Una lettera fredda, che l’ha lasciata molto amareggiata. Da qui ha iniziato a rimuginare sulla sua vita sentimentale fino ad arrivare alla consapevolezza di cosa vuole davvero. Si è quindi resa conto di non poter continuare di questo pasto e quindi è arrivata a una conclusione: lasciare Andrea.

GF, Letizia Petris: “Ho già parlato con gli autori”

Già prima della diretta di giovedì, mentre si preparava con le sue compagne d’avventura, la fotografa aveva svelato che con un comunicato entro domenica avrebbe informato il suo ormai ex di non voler più proseguire questa storia. Non ha più ricevuto sue notizie e vuole pensare a se stessa. Ma a quanto pare ha anticipato i tempi.

Poche ore fa Letizia Petris si è recata in confessionale e lì comunicato la sua scelta definitiva agli autori del GF. Poco dopo ha informato gli amici come Rosy Chin. Ma soprattutto l’ha comunicato a Paolo Masella, felicissimo della notizia visto che ha un debole per lei. “E con chi dovrei parlarne? Ovviamente con te”, gli ha detto. E lui ha sorriso.

Domenica Letizia lascia il fidanzato, menomale che era innamorata #GrandeFratello pic.twitter.com/TlzjwinE83 — mynameisalis (@alisismy) November 2, 2023

“ho scelto me stessa e ho detto che io sento delle cose per Paolo” ❤️❤️❤️❤️✈️✈️✈️#paoleti #grandefratello pic.twitter.com/8yjwrgQboG — R (@myysecretdiaryy) November 3, 2023

E così finalmente Letizia Petris ha ammesso a se stessa e a Paolo di provare un reale interesse per lui. Non a caso per tutta la giornata i due sono stati vicinissimi, si sono provocati e si sono concessi anche una romantica danza sotto la pioggia. È l’inizio di una nuova storia e dunque la nascita della prima coppia di questo Grande Fratello?