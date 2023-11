Grande Fratello 2023, i provvedimenti stavolta potrebbero essere ad un passo. Nelle ultime ore sta circolando un video in cui Beatrice Luzzi lancia una bomba sugli orientamenti sessuali di una concorrente. Di Beatrice in queste ore si è molto parlato per il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi e le parole grosse volate tra loro. Ad Alfonso Signorini aveva voluto fare una precisazione: “Non siamo andati a letto insieme, ci tenevo a dirlo. Risponda lui, io non ho parole su questo tema. Ne abbiamo parlato una volta sola del gioco, di notte, dopo due settimane che ci frequentavamo”.

Parole dopo le quali è arrivata la risposta di Giuseppe che si è scusato per i toni: “Ho detto un miliardo di volte di aver sbagliato e ho chiesto scusa. Tu non ti sei degnata di farlo Non sono così, l’ho sempre detto. Mai avrei pensato di avere un momento di rabbia di questo tipo. Stare chiusi qui dentro, mi porta a dire cose orribili“.





Grande Fratello 2023, Beatrice punzecchia Letizia Petris su Paolo

I fan del programma avevano tirato le loro conclusioni. E lo stesso stanno facendo ora che Beatrice ha dato della lesbica a Letizia Petris. Il motivo? il suo rapporto con Paolo Masella che a Letizia così di rivolgeva:“Io non ti ho insultato e non è così. Per me non è così. Dal momento che non puoi avere rapporti con me, ma li hai con altri e non è gelosia. Di cosa parlo? Quando eri triste prima venivi da me perché ti trovavi a tuo agio, giusto?”.

E ancora: “Ma sono dei giorni che vedo che queste cose le fai con altri e lo sai. Se tu hai delle amiche non hai per forza bisogno di andare dai maschi, per farti capire. Io vedo che tu hai gli stessi comportamenti che avevi con me…”. Dopo questo confronto Letizia e Paolo si erano avvicinati di nuovo. Tuttavia non è ancora scattato il bacio.

Tanto che Fiordaliso ha detto: “Con due spalle così ma come fa Letizia a non dargliela subito?“. Sussurrando l’attrice replica: “È lesbica”. L’altra commenta con: “No, sì, no ma… Vabbè”. Scrive Novella 2000 come: “Letizia ha detto di avere avuto una relazione in passato con una donna ma comunque negli ultimi tre anni ha avuto una storia con un ragazzo”.