Colpo di scena al Grande Fratello, con Alex Schwazer colto in flagrante durante le nomination. Sul palmo della sua mano è spuntata una scritta, che presumibilmente lui non avrebbe mai voluto far vedere. Ma probabilmente a causa di una disattenzione, ha alzato entrambe le mani e tutto è stato ripreso dalle telecamere. Sul web si sono tutti immediatamente scatenati, infatti sarebbe ormai stato compreso il significato della frase.

Nonostante non fosse perfetta, ma leggermente cancellata, il pubblico del Grande Fratello sembra abbia inchiodato Alex Schwazer. Sulla mano sarebbe stata fatta una scritta, che avrebbe un significato particolare. C’è chi ritiene che ci siano dietro anche delle cose sospette, ma ovviamente è difficile stabilirlo con certezza. Ciò che è sicuro è la presenza di queste parole, che hanno causato una certa maretta in particolare sull’ex Twitter, X.

Grande Fratello, bufera su Alex Schwazer: sulla mano spunta una scritta

Tra l’altro, proprio in occasione delle nomination del Grande Fratello, Alex Schwazer non ha fatto discutere solo per la presenza sulla mano di questa scritta, ma anche per alcune dichiarazioni di fuoco: “Il prossimo lunedì durante la diretta, se non salta fuori il video dove Beatrice mi dice le cose che ha detto e riconfermo, io lascio la casa. Perché io sono uno che spende tante ore per allenarsi, il resto del tempo lo impiego con gli altri a far gruppo e non sono certamente uno che si inventa le cose”.

Dunque, sulla mano sinistra pare che abbia scritto, stando ai racconti di alcuni utenti che ritengono l’abbiano letto attentamente: “Posso indicare quando“. L’ipotesi meno clamorosa sarebbe legata al fatto che lui si sia appuntato quel messaggio per ricordarsi cosa avrebbe dovuto dire davanti ad Alfonso Signorini. Ma c’è anche una versione più maligna, infatti alcuni suoi contestatori sono certi che si sia messo d’accordo con gli autori della trasmissione.

Resta comunque una sorta di mistero sulle reali intenzioni del marciatore, che continua anche ad allenarsi al GF nella speranza di partecipare alle Olimpiadi 2024 dopo aver scontato la squalifica per doping. Probabile che sia lo stesso Signorini la prossima volta a chiedergli spiegazioni su quella scritta.