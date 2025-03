Una clamorosa indiscrezione sta agitando il Grande Fratello. Non appena la notizia è diffusa sui social i fan del programma, ed i tanto temuti fandom, si sono riversati sui social mostrando tutto il loro malcontento. “Diteci che non è vero, non possiamo fare a meno di lei”. E ancora: “Ma dico, stiamo scherzando? Senza di lei non è neppure il Grande Fratello”. Quella di stasera sarà una puntata ricca di spunti e colpi di scena.

>>“Fuori io e Helena… Abbiamo deciso così”. Javier dopo il Grande Fratello: non se lo tiene più

Dopo 197 giorni di convivenza i riflettori sono ora puntati sui sei concorrenti ancora in gioco: Helena, Jessica, Lorenzo e Zeudi sono già certi di un posto in finale, mentre Chiara e Mariavittoria si sfidano in un ultimo televoto che decreterà chi completerà il gruppo dei finalisti.





Grande Fratello, Shaila assente alle prove delle finale

Intanto, secondo alcune indiscrezioni, Shaila Gatta non avrebbe partecipato alle prove generali della finale del reality show. Enzo Paolo Turchi avrebbe rivelato che la velina non starebbe attraversando un bel momento. Non è chiaro se sarò presente o meno in studio. Su Shaila Gatta, in questi giorni, si è molto parlato e discusso.

Grazia Sambruna, giornalista del Corriere della Sera, aveva svelato che la storia con Lorenzo potrebbe concludersi oggi: “Per il momento, però, sarebbe previsto un confronto in cui Shaila dichiarerà la fine della loro storia. Gli dirà che è stato un ‘amore tossico’ e che lui l’ha manipolata, danneggiandola anche nel gioco per il proprio vantaggio,” ha scritto su X.

E non finita qui. Sempre Sambruna ha aggiunto un altro dettaglio scottante: “Pare che Shaila voglia anche rivelare che il famigerato ‘guru della moda’ non fosse in realtà il ragazzo che si è presentato in trasmissione. Lei avrebbe forti dubbi al riguardo.”