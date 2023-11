Grande Fratello 2023, la decisione di Cesara Buonamici. La nota giornalista italiana veste ormai da alcuni mesi le vesti di opinionista del reality show di Alfonso Signorini. Il pubblico sembra continuare ad apprezzarne le doti diplomatiche ma non per questo meno indulgenti: Cesara sa sicuramente il fatto suo e infatti lo sa dimostrare. Dopo aver accolto il consiglio del padrone di casa, prende una decisione netta: e i gieffini reagiscono.

La decisione di Cesara Buonamici al Grande Fratello 2023, ecco cosa è successo in casa. Di puntata in puntata il reality show di Alfonso Signorini non fa che regalare al pubblico intensi colpi di scena che hanno sicuramente una conseguenza inevitabile sugli umori degli inquilini. Nel corso dell’ultima messa in onda e dopo il disappunto di Fiordaliso, Signorini ha esortato Cesara Buonamici a prendere una decisione.

La decisione di Cesara Buonamici al Grande Fratello 2023, tutti zitti: la reazione dei concorrenti

Ed è così che Cesara ha accolto di buon grado il suggerimento del conduttore. Queste le parole di Alfonso: “Io se non facessi il conduttore ma facessi l’opinionista la soluzione ce l’avrei, perché la prima cosa che farei renderei immuni Beatrice e Grecia e vi farei scannare tra di voi”. Ed è così che dopo questa esortazione, Cesara ha deciso di cogliere la palla al balzo.

Cosa è successo? Nel giro di poco tempo e senza lasciarselo ripetere più volte, Cesara ha dunque preso la sua decisione rendendo immuni due concorrenti in casa: “Rendo immuni Beatrice e Grecia”. Ovviamente le inquiline della casa non potevano che esultare. Beatrice Luzzi a questo punto ha esclamato con tono gioioso: “Grazie, stasera ci divertiamo”.

I preferiti per la Casa di questa sera sono Fiordaliso, Anita e Paolo! A loro si aggiungono Beatrice e Grecia, immuni per la nostra opinionista! #GrandeFratello pic.twitter.com/fRmvaDirs2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 2, 2023

Alfonso: -“Io se non facessi il conduttore ma facessi l'opinionista la soluzione ce l'avrei, perché la prima cosa che farei renderei immuni Beatrice e Grecia e vi farei scannare tra di voi”

Beatrice: -“Grandeeeeee”



È UFFICIALE ALFONSO CI LEGGE#grandefratello #gf pic.twitter.com/9BVecqLbgv — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 2, 2023

ANGELICA BASTA FARE LA VITTIMA #grandefratello pic.twitter.com/TzjOC8CEHr — Natascia S.S.Lazio🦅 (@LaganaNatascia) November 2, 2023

Come sempre, però, davanti a una scelta c’è sempre chi rimane deluso. E infatti al di là della felicità delle dirette interessate, in casa è calato il silenzio. E infatti Alfonso Signorini in persona ha sottolineato: “Sono sicuro che questa immunità creerà parecchie spaccature nella Casa”. E il padrone di casa non ha sbagliato. Dalla smorfia di Paolo Masella e il suo “no” allo sguardo quasi smarrito degli altri compagni di gioco. E adesso tutto potrà davvero cambiare le carte sul tavolo.