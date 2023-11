Grande Fratello, il popolo del web chiede la squalifica per Rosy Chin. Ancora una volta molti spettatori sono intervenuti chiedendo che vengano presi duri provvedimenti nei confronti di una concorrente. Qualche settimana fa era capitato ad Anita Olivieri, che secondo qualcuno avrebbe bestemmiato. Poi tanti si erano scagliati contro Fiordaliso che aveva detto: “Lavoro come un ne**o tutto il giorno”. Una frase che molti hanno ritenuto passibile di squalifica.

Tuttavia nessun provvedimento in tal senso è stato preso dal Grande Fratello fino a questo momento. Sicuramente l’edizione attuale è costantemente monitorata dopo la volontà dei piani alti di eliminare il trash. Adesso, tuttavia, è scoppiato un vero e proprio caso attorno a Rosy Chin. La chef si è sfogata usando espressioni dure nei confronti di chi non sa comportarsi nella Casa. Le sue frasi sono finite nell’occhio del ciclone.

Rosy chin contro i ‘maleducati’: il pubblico chiede la squalifica

Nella serata di ieri, mercoledì 22 novembre, Rosy Chin parlando con Anita Olivieri, Letizia Petris e Paolo Masella, ha avuto un lungo sfogo. In particolare la concorrente se l’è presa con i coinquilini che non sanno comportarsi in modo educato e che usano espressioni volgari o comunque sopra le righe. Ebbene nel farlo ha usato anche lei un’espressione che non è passata inosservata all’attento pubblico.

Mentre Letizia Petris stava piangendo la tensione è aumentata e ad un certo punto Rosy Chin, quasi urlando, ha esclamato: “Io, invece, con gente così mi permetto di dire che sono delle cafone, teste di c*** e mong***, perché io ho modo di parlare, alcuni no”. Parole forti e soprattutto quell’espressione non è piaciuta a molti che ora chiedono la squalifica della concorrente.

La frase di Rosy Chin ha provocato un polverone: “Squalifica subito per chi usa questo termine offensivo per denigrare persone che non sono state fortunate come lei” e ancora “Prima Anita che bestemmia e tutti fingono di non accorgersene, poi, lei che usa parole che possono offendere…”. Insomma, molti spettatori non perdonano Rosy Chin: e voi cosa ne pensate? Stavolta il GF prenderà provvedimenti o lascerà correre ancora?

