È il tempo delle grandi confessioni al Grande Fratello. Dopo il faccia a faccia tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti con dolci parole dall’una all’altro ecco arrivare il momento di Massimiliano Varrese. Nei giorni scorsi il guru ha offerto il proprio conforto a Beatrice Luzzi che si è lasciata andare alle lacrime per quanto avvenuto negli ultimi giorni. L’attrice non sopporta di restare sola coi suoi pensieri e l’atteggiamento di Vittorio l’ha ferita (leggi articolo sotto, ndr).

Durante la puntata del 20 novembre Massimiliano Varrese ha ricevuto una doppia bellissima sorpresa. L’attore ha potuto riabbracciare la figlia Mia che non vedeva da due mesi. La bambina, che adesso ha 6 anni, è frutto dell’amore con la sua ex moglie Valentina Melis, anche lei presente fuori la Casa. Massimiliano è apparso particolarmente emozionato ed è arrivato a confessare: “Sono sempre innamorato di Valentina“.

Leggi anche: “Non è giusto, no”. Grande Fratello, Beatrice distrutta tra le braccia di Varrese. E lui subito…





Il sogno di Massimiliano e le dichiarazioni di Valentina

Le parole di Massimiliano Varrese all’indirizzo dell’ex moglie nonché mamma di sua figlia, Valentina Melis, hanno molto colpito il pubblico. “Dal fondo del mio cuore, sogno in un miracolo – ha spiegato l’attore – Mi auguro che questi due anni di distacco servano a rivalutare un sacco di cose. Io ho rivalutato un sacco di cose”. Che sia davvero possibile un ritorno di fiamma tra i due?

Anche Fiordaliso ha notato il grande trasporto di Massimiliano per l’ex Valentina, ma anche i sentimenti di quest’ultima nei confronti dell’attore: “Nei suoi occhi vedo amore. Lei ci tiene ancora molto a lui“. Lo stesso Massimiliano ha aggiunto: “Il mio sogno è riunire la mia famiglia, il nostro è stato un amore enorme. La decisione la prendemmo di comune accordo, è stato un insieme di cose. Non volevamo rovinare quello che stavamo rovinando. Io e lei non ci siamo mai più confrontati, per me è un tasto molto doloroso. Io credo di essere ancora innamoratissimo”.

… e le sorprese per Massimiliano non sono finite. Valentina, la sua ex compagna, è in passerella per una dolcissima reunion! ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/WnYete9tjw — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 20, 2023

Infine Valentina Melis ha ricordato quando si sono conosciuti, nel 2006 durante lo spettacolo teatrale Tre metri sopra il cielo: “Allora eravamo entrambi fidanzati e non ci siamo più visti per otto anni. Quando mi sono lasciata e sono andata a vivere a Roma ci siamo rivisti. Dopo due settimane già vivevamo insieme. È stata una storia d’amore molto bella, abbiamo avuto Mia, una bimba desiderata fortemente. Poi ci siamo allontanati. La pandemia è stata fatale, logorati dalla situazione, da cose lavorative e private, abbiamo iniziato a non andare più d’accordo, ad avere idee diverse sulla vita e sul futuro. Così abbiamo deciso di allontanarci e salvaguardare l’armonia”.

“Adesso so cosa provo per te”. Perla crolla al Grande Fratello: la reazione di Mirko