Grande Fratello, Beatrice Luzzi crolla a piangere. L’ultima volta che l’attrice si era lasciata andare alle lacrime era stato per un momento di grande commozione e gioia. Alfonso Signorini le aveva infatti mostrato un video dei figli che si erano presentati insieme al loro amato cagnolino e il minore aveva esordito così: “Ciao mamma, ormai abbiamo un anno in più da quando sei entrata. A casa stiamo benissimo e non ti sei persa niente, forza mamma“.

Adesso il clima è decisamente cambiato e Beatrice sta attraversando un momento davvero molto delicato. Recentemente si è avvicinata molto a Vittorio finendo anche per dormirci insieme, anche se non c’è stato nulla di ‘hot’. I due sono infatti molto amici. Tuttavia nel resto del gruppo c’è chi, come Giuseppe Garbibaldi, Anita e Rosy Chin, ha ipotizzato che tra Bea e Vittorio ci sia del tenero. Come se non bastasse Giuseppe ha messo in guardia Vittorio dicendogli di non fare la pedina. E Beatrice pare stia reagendo male a tutta questa situazione.

Beatrice delusa dal comportamento di Vittorio scoppia a piangere

Le parole di Giuseppe Garibaldi, che ha insinutato che Beatrice si stia comportando con Vittorio come si era comportata con lui, pare abbiano avuto effetto sul modello. Vittorio, infatti, ha iniziato a prendere le distanze da Bea che ha voluto vederci chiaro. L’attrice è rimasta profondamente delusa dal comportamento sia di Giuseppe che di Vittorio. Sfogandosi con Massimiliano Varrese ha detto: “Io senza affetto non vivo…” e poco dopo è crollata a piangere tra le braccia dell’attore.

Massimiliano Varrese ha subito consolato Beatrice anche se secondo qualcuno ha solo cercato di portarla dalla sua parte: “Io sto nel mio, rido e scherzo – le parole di Massimiliano a Beatrice – ma affettività non la coinvolgo più e se c’è da dire una cosa la dico tranquillamente…”. Beatrice non riesce a trattenere le lacrime e crolla tra le braccia di Max. Poi dice: “Il fatto che non ci si può affezionare è triste. Ma qui non ci si fa senza affetto, come ca*** fai?!”.

Vittorio il grandissimo amico di Beatrice che dice a Giuseppe che ci ha provato con lui.

Svegliatevi pure su di lui va.#GrandeFratello #beabaldi pic.twitter.com/LStPmIUJiM — Sara (@Sara20036194) November 17, 2023

Bea ci è rimasta proprio di merda per il comportamento di Vittorio. E vorrei anche dire visto che lo considerava suo protetto e lo trattava come un figlio.



Ennesima delusione #grandefratello pic.twitter.com/P9bdynTTro — falsaaaaah (@falsaaaaah) November 20, 2023

Molti telespettatori hanno commentato questo momento difficile di Beatrice e sono dalla sua parte: “Dolce Bea, mi spezza vederti così, ma sono sicura che la gente sana vede che persona sei e quanto ti distingui da quella marmaglia! Tieni duro!”. C’è anche chi critica il comportamento di Vittorio che non ha minimamente difeso Beatrice: “E stasera mi dispiace per bea ma riceverà l’ennesima bastonata da vittorio ( il cucciolo) che secondo me non lo è per niente se faranno vedere il video dove parla con il macellaio e il manipolatore”. E ancora: “Max non tentare di salire sul carro di Beatrice visto che ieri sera in bagno invitavi Giuseppe a far giustizia! Vittorio delusione enorme! avevo già avuto qualche sentire! Rosy che dice che Bea salta da un letto all’altro… Credo che stasera, visto gli eventi, si faccia luce”.

