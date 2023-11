Grande Fratello, altra uscita infelice di Mirko su Vittorio. Ormai da giorni non si parla che del famoso triangolo tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. A dire la verità il triangolo sembra essersi rotto visto che i due dentro la Casa sono sempre più vicini e Greta invece sembra aver rotto definitivamente con Mirko. Qualche giorno fa Beatrice e Fiordaliso avevano detto la loro sul rapporto tra i due ex fidanzati che sembrano nuovamente cotti l’uno dell’altra.

Per Beatrice Perla avrebbe poche speranze perché secondo lei Mirko sarebbe di un gradino più alto, insomma sarebbe troppo per lei. Anche Fiordaliso ritiene che Mirko abbia un gran bel carattere. Tuttavia nelle ultime ore alcuni comportamenti dell’imprenditore reatino hanno cambiato radicalmente l’immagine del bravo ragazzo che in molti avevano di lui.

Il nuovo scivolone di Mirko su Vittorio: pubblico inferocito

Già in un’altra occasione Mirko aveva fatto una battutaccia su Vittorio. Parlando con Marco Maddaloni in giardino quest’ultimo gli aveva detto scherzando: “Non ti appoggiare dietro, eh“. E Mirko ha replicato: “No, no, mica sono Vittorio“. Così diversi telespettatori hanno attaccato l’ex concorrente di Temptation Island: “Meglio un ragazzo dolce e puro come Vittorio piuttosto che un uomo che utilizza due ragazze per far parlare di sé“.

Ancora una volta Mirko Brunetti ha fatto una battuta su Vittorio Menozzi. Nella notte Marco Maddaloni ha dormito proprio con Vittorio. L’ex Temptation Island si è così avvicinato al letto di Marco e gli ha detto: “Capito? Girati sempre verso il muro” e poi scoppia a ridere. Inutile aggiungere che la frase ha suscitato diverse reazioni negative.

Il grande Mirko che continua con le battutine contro Vittorio ha rotto davvero il cazzo #grandefratello #gf pic.twitter.com/wpHACC8Cbi — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) November 30, 2023

Un’utente ha commentato: “Comunque questa cosa è gravissima, non si possono permettere di fare queste insinuazioni su una persona, ma quando intervengono su questa cosa. Vergognoso“. Un altro fa: “La colpa è solo e soltanto di Signorini ,lui crede che guardiamo il GF solo per le storielle d’amore ,tra l’altro inventate da lui , altrimenti nn avrebbe ricreato il teatrino a tre con Greta che sta x entrare … sempre più squallido” e ancora: “Dare del gay a Vittorio in modo subliminale é subdolo e offensivo a casa mia partirebbe una querela per diffamazione. Il Gf dovrebbe ammonire Mirko altresì é complice”.

