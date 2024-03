Domani nuova puntata del Grande Fratello, Beatrice si annuncia ancora una volta protagonista assoluta. Secondo una parte del pubblico starebbe lavorando per far squalificare uno dei concorrenti più chiacchierati di queste settimane. Si tratta, è bene ricordarlo, di una voce che corre in rete e di speculazioni. Quello che è certo è che Beatrice sembra sempre più lanciata verso la vittoria finale. Lo dicono i sondaggi, i numeri altissimi di gradimento che l’attrice registra (oltre il 40%) e lo sostiene anche la sua amica Fiordaliso.

Nel corso di un’intervista a Chi ha detto: “Sicuramente vincerà Beatrice e se lo merita. È una donna che ha deciso di non mollare. Mi aveva detto che era rientrata nella casa perché aveva lasciato tante cose all’ultimo momento. In Beatrice si ritrovano tutte le donne che non ce l’hanno fatta, non più giovanissime, in cerca di riscatto”.





Grande Fratello, Beatrice vuole la squalifica di Alessio Falsone?

“Però, mi dispiace vedere che persone forti non vengano percepite così dal pubblico. Per esempio ad Anita, che io amo, non viene perdonato il fatto di essere bella e giovane. Prima era un quid in più, adesso è diventata una colpa”, ha aggiunto Fiordaliso nell’intervista al magazine Anita che non ancora certa della finale al contrario di Bea e Rosy Chin.

Anita che è in mezzo ad una love story con Alessio Falsone. Proprio Alessio sarebbe, sempre secondo una parte del pubblico, oggetto delle attenzioni di Beatrice. A far scattare la scintilla del dubbio un video circolato in rete in cui si vede Alessio andare quasi a svegliare Bea. Il concorrente racconta di avere fatto una mezza scenata in confessionale.

B: "l'importante è che hai sbroccato"



lei non si arrenderà fino a farlo squalificare VAI ROSSA SEI TUTTI NOI #grandefratellopic.twitter.com/SwWqwokMVZ — il Regno di BeaLuz | 66%❤️‍🔥 (@anitaesantuz) March 13, 2024

E Beatrice, insonnolita, risponde: “L’importante è che hai sbroccato”. Parole che sono state interpretata come un avallo al carattere fumantino di Alessio, che così potrebbe commettere l’ennesimo errore ed andare in contro alla squalifica. Una ricostruzione fantasiosa, ma chi lo sa…