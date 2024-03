Situazione da tenere d’occhio al Grande Fratello per Perla, che ha ricevuto una comunicazione abbastanza allarmante. Infatti, è arrivata una sorta di avvertimento nei confronti della gieffina, che ora dovrà fare attenzione a tutto ciò che le succede. L’hanno avvisata, dunque dovrà agire di conseguenza affinché non possa avere a che fare con brutti scherzi.

Improvvisamente la tranquillità della casa del Grande Fratello è stata interrotta da questo momento dedicato a Perla. Sicuramente un gesto che va nella sua direzione, c’è chi vuole aiutarla ma allo stesso tempo le ha causato anche un po’ di perplessità dato che vuole capire tutto ad ogni costo. Non c’è chiarezza al 100%, anche se una prima indicazione è arrivata.

Leggi anche: “Vi dico io chi vince il Grande Fratello”. Fiordaliso non si tiene: fuori il nome. E il motivo





Grande Fratello, arriva un avvertimento a Perla: “Fai attenzione”

Nel giardino del Grande Fratello abbiamo assistito ad una Perla evidentemente spaesata, visto che stava provando a comprendere cosa volessero dirle. Ma fare un’esatta ricostruzione dei fatti è stato difficile. Lei si è sentita comunque in dovere di esclamare: “Comunque grazie, vi voglio bene, ci siete sempre“. E c’è stato anche un intervento di Beatrice.

Perla si è anche messa le mani in testa e ha iniziato a pensare al messaggio arrivatole tramite aereo. Proveniva dai suoi fan, ovvero i Perliners, che le hanno scritto: “Guardati le spalle in casa, we see. #Perliners“. Ma non si è capito a chi debba prestare attenzione la Vatiero, qualcuno o qualcuna che potrebbe quindi tradirla. Beatrice ha aggiunto: “Siate più espliciti perché altrimenti deve diffidare da tutti, siate più chiari”.

noi che abbiamo studiato tutto e dopo arriverà quello più esplicito mi piscio addosso#perletti

pic.twitter.com/25wLqfrE4z — marta 🧘🏻‍♀️ (@Marta742648331) March 13, 2024

Anche Perla ha dato ragione alla coinquilina, infatti ha invitato i suoi sostenitori ad essere più chiari. E a quanto pare lo saranno, dato che c’è stato un messaggio di un fan su X: “Abbiamo studiato tutto e dopo arriverà quello più esplicito, mi pi*** addosso”.