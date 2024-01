Al Grande Fratello Beatrice continua ad essere la protagonista indiscussa. Ma dentro la Casa non tutti i coinquilini la apprezzano. Nella notte a tuonare contro di lei è stato uno dei concorrenti con il quale pure sembrava di aver legato. Nella polemica non è finita solo Beatrice, ma anche Sergio. Beatrice ieri ha registrato un’importante vittoria: ha avuto le scuse di Letizia Petris con la quale, subito dopo il ritorno dell’attrice, aveva avuto un duro faccia a faccia.

>>“Max, ora è il nostro momento”. Sorpresa al Grande Fratello, Beatrice chiama Varrese. Ed è una svolta per tutta la casa

Beatrice che ha deciso di tornare, in parte anche a sorpresa, per rispondere alla volontà e allo sprono della famiglia. “I miei figli volevano che tornassi, così come Alessandro. Tutti, anche i parenti, volevano che tornassi. Più di tutto è il discorso che facevamo ieri, lo stesso che ha detto papà. Mi disse “stavolta non mollare”. Poi non dimentichiamo che è anche lavoro”, aveva detto a Fiordaliso.





Grande Fratello, Federico contro Beatrice: “Ci vuole più rispetto”

“Sono riuscita a risolvere la situazione di mia madre, ho avuto fortuna. Mia sorella è sollevata, tranquilla e ricomincerà a viaggiare” aveva aggiunto. Una scelta vincente anche se non mancano le sorprese. La pugnalata alle spalle, in senso televisivo e senza offese si intende, è arrivata da Federico Massaro che nella notte ha parlato di quanto successo durante il giorno con alcuni concorrenti, tra cui Letizia Petris.

Federico, che mai fino a questo punto aveva avuto niente da ridire nei confronti di Beatrice, nel dettaglio espone le sue lamentele nei confronti dell’atteggiamento avuto da Beatrice Luzzi e Sergio D’Ottavi durante lo shooting per il calendario. Il modello ha ritenuto Beatrice responsabile di alcune scelte, a suo dire sbagliate, che sono state prese durante gli scatti.

Prima se la prende con Sergio poi anche con Beatrice: “Ci serve rispetto quando ci si confronta con gli altri. I non faccio qualcosa per il fare il figo. Sergio pretendeva di decidere come avrei dovuto fare la mia foto. Anche Beatrice mi ha deluso”. Beatrice che avrebbe sponsorizzato la scelta di Sergio.