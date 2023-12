Puntata che si annuncia a dir poco turbolenta quella di stasera, 11 dicembre, del Grande Fratello. Tra i protagonisti di serata ci sarà Beatrice Luzzi. La notizia è filtrata poco fa e sembra che la decisione si stata presa insieme da Alfonso Signorini e autori del programma. Beatrice dovrà vedersela con Sara Ricci, con quale ha avuto un acceso scontro dopo la puntata di sabato. Sara si era lamentata con Varrese dicendo: “Lei (Beatrice) ce l’ha con gli uomini e con le donne. Mi ha dato dell’arida, deve stare attenta”.

“Tutto sono meno che arida. Amo le donne, lei giudica in continuazione. Ma scherziamo? Deve dirmi lei quale regole seguire, come comportarmi. Mi da dell’arida perché non ho avuto figli? Ma menomale se devono essere così”. Nonostante le parole di Sara Beatrice continua ad essere la preferita del pubblico.





Grande Fratello 2023, sorpresa per Beatrice Luzzi: entrano i figli

Nel sondaggio promosso da Novella 2000 sul preferito della 13esima settimana guida la classifica dall’alto del suo 38%. E potrebbe salire ancora di più dopo quello che accadrà stasera. Le anticipazioni rivelano infatti che l’attrice riceverà una sorpresa: incontrerà i figli ai quali li stringe un legame fortissimo. In occasione del compleanno dell’attrice, i figli di Beatrice, Elia e Valentino, si erano recati all’esterno della Casa di Cinecittà per lanciare un messaggio alla madre.

Poi le avevano regalato una maglietta personalizzata, disegnata a mano da loro, che sulla schiena ha un grande cuore rosso e la frase “Tutto nella vita mi viene con facilità, gioia e gloria“. Un messaggio che per Luzzi e la sua famiglia ha un significato preciso e importante: “È una frase che ripeto spesso, un mantra che funziona”.

Valentino ed Elia sono nati dal matrimonio con l’ex marito Alessandro. Si sono conosciuti quando lei aveva 37 anni e lui 39. Da subito ha avvertito la sensazione di aver incontrato il futuro padre dei suoi figli. E così è stato. Si sono separati nel 2019 ma nonostante la rottura, sono ancora in buoni rapporti.