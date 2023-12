Momenti clamorosi vissuti nella giornata di lunedì 11 dicembre nel programma di Caterina Balivo. La conduttrice ha sorpreso tutti a La volta buona, parlando di una persona senza vestiti. Poi si è scoperto tutto e ovviamente le risate sono state fragorose. Tutti hanno capito subito dopo cosa fosse accaduto e anche lei stessa si è divertita non poco. Ma resta il fatto che le sue parole hanno lasciato senza parole moltissimi telespettatori.

Nelle scorse settimane Caterina Balivo a La volta buona era rimasta invece sconvolta dalla storia della povera Chiara Gualzetti, uccisa due anni fa a soli 15 anni: “È una storia di immenso dolore, come tu giustamente hai sottolineato”. L’uomo ha ammesso di essere disperato, anche se non ha nessuna intenzione di mollare: “Tu sei rimasto solo a combattere per tua moglie e tua figlia – le parole di Caterina Balivo – Tu non puoi mollare Vincenzo. Non puoi crollare!”.

Caterina Balivo sconvolta a La volta buona: “C’è uno nudo”

La frase di Caterina Balivo nel corso della diretta de La volta buona è rimbombata con forza in tutto lo studio, prendendo in contropiede pubblico e presenti. Infatti, lei ha esclamato davanti alle telecamere: “Nel frattempo mi sono girata e ho visto un uomo nudo“. Ha addirittura fermato l’intervento di Rossella Erra, un’ospite del suo programma, per dire questo. Poi è venuta immediatamente fuori tutta la verità su questa visione.

Visto che tutti erano rimasti increduli di fronte a quell’uscita improvvisa, Caterina Balivo ha subito spiegato che il suo riferimento era nei confronti del ballerino resosi protagonista di una performance poco prima. Il giovane era infatti senza maglietta, a petto nudo, e lei ha aggiunto: “No scusa, il ballerino. No, con la coda dell’occhio il ballerino, no scusami. Lui è il ballerino, scusami ma mi sono chiesta ma chi è che si è tolto la maglietta?“.

Fabrizio D’Alessio, presente a La volta buona, ha ovviamente sdrammatizzato con Balivo e il ballerino chiedendo a quest’ultimo una cosa in modo scherzoso: “Me li presti tra tre mesi i tuoi addominali e poi te li do di nuovo? Non si possono affittare gli addominali?”. Tutto è rientrato quindi nella normalità in pochissimo tempo.