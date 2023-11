“La volta buona“, momento di grande commozione per Caterina Balivo. La conduttrice non è riuscita a mantenere il consueto aplomb e qualche lacrima ha rigato il suo viso mentre stava raccontando la straziante storia di Vincenzo Gualzetti. L’uomo è il papà di Chiara, la ragazza di 15 anni uccisa da un minorenne nel parco dell’Abbazia di Monteveglio. Era il 27 giugno del 2021 quando è iniziato l’incubo. Nel corso della puntata del programma pomeridiano di Rai 1 è stata raccontata questa triste vicenda.

Dopo aver perso la figlia Vincenzo ha dovuto dire addio anche alla moglie Giusi che si è ammalata qualche mese dopo l’omicidio di Chiara. Al dolore si è unito altro dolore e Vincenzo non può dire altro: “Mi sembra di vivere in un incubo. Posso dire di aver perso tutto”. Su Facebook aveva scritto: “Continuo a sopravvivere con l’odio nel cuore verso quel ragazzo sognando che un giorno la vita me lo faccia incontrare per spiegargli bene il danno e il dolore che ha causato”.

Leggi anche: Giulia Cecchettin, nuove gravi scoperte su Filippo Turetta: la sua posizione si aggrava





Caterina Balivo e la triste storia di Vincenzo

Durante la puntata la vicenda è stata ricostruita in un servizio che ha ricordato come quel 27 giugno di due anni fa Chiara fu uccisa a coltellate e botte da quello che tutti pensavano fosse un amico. Il suo corpo straziato fu ritrovato vicino casa. “Adesso la mia vita è vissuta con l’odio nel cuore – aveva raccontato al Resto del Carlino Vincenzo – Nessuno lo può capire, se non chi c’è passato. Si va avanti, in una vita a metà che non sa più di niente. Io non riesco nemmeno a liberare la stanza di Chiara, a buttare i suoi vestiti. Perché penso che da un momento all’altro potrebbe tornare da me. La mente umana non riesce a elaborare davvero la morte di un figlio. Meno che mai una morte così”.

Né Vincenzo né tantomeno Caterina Balivo sono riusciti a trattenere le lacrime. La conduttrice ha riconosciuto: “È una storia di immenso dolore, come tu giustamente hai sottolineato”. L’uomo ha ammesso di essere disperato, anche se non ha nessuna intenzione di mollare: “Tu sei rimasto solo a combattere per tua moglie e tua figlia – le parole di Caterina Balivo – Tu non puoi mollare Vincenzo. Non puoi crollare!”.

“Devo provvedere a tante cose – ha proseguito l’ospite de La Volta Buona – Devo cominciare a rendermi conto che in teoria è finita. Ho perso tutto“. Vincenzo si è detto inoltre dispiaciuto per il fatto che l’assassino di sua figlia non sconterà per intero la pena dal momento che quando ha commesso l’omicidio era minorenne: “Almeno le pene quando uno compie questi atti in piena coscienza vanno scontate perchè nessuno ha il diritto di togliere la vita ad un’altra persona…”. “Nessuno” gli fa eco, visibilmente commossa, Caterina Balivo.

Giulia Cecchettin, rivelazioni su Filippo Turetta in carcere: “Scatti d’ira…”