Il ritorno di Beatrice Luzzi sarà un autentico terremoto. Dentro la casa del Grande Fratello troverà un ambiente in parte ostile e le sorprese non mancheranno. L’ultimo gesto, che il pubblico ha giudicato molto brutto, arrivato da Anita lascia intendere come il ritorno non sarà soft. I concorrenti che più con lei hanno avuto frizioni sembra quasi le stiano preparando un’accoglienza gelida. Anita, in questi giorni in cui Beatrice è stata lontana, è stata letteralmente sommersa dalle critiche.

Scrive una telespettatrice del programma sui social: “Anita è la bulla delle medie: dice le peggio cose su tutti, si crede sempre dalla parte del giusto, non ha reali ragioni alla base dei suoi discorsi e, appena la maestra la sgrida, non sa che fare e si mette a piangere”. Commenti ai quali seguano altri addirittura più duri ben oltre il tollerabile.





Grande Fratello, gli inquilini tolgono da tavola il posto di Beatrice

“Secondo me tu sei una cr***. Fai un favore a tutti esci veramente. Odiosa, fastidiosa e noiosa”. Parole da condannare senza sé e senza ma e che hanno il solo effetto di generare odio contro la concorrente di un gioco che come tale deve essere percepito. Ora, al di là degli insulti orribili nei sui confronti, Anita insieme ad altri inquilini è stata protagonista di un gesto che ha scatenato polemiche.

Cosa è successo? Hanno tolto da tavola il posto di Beatrice Luzzi e il gesto ha prontamente fatto discutere. “A quel punto Vittorio Menozzi, uno dei più vicini all’attrice, ha chiesto il motivo ai suoi compagni e così Anita Olivieri ha fatto intendere che si trattasse di una questione di “comodità”. In molti tuttavia non hanno apprezzato il gesto e così alcuni degli inquilini sono nuovamente finiti al centro della polemica”.

In molti hanno visto in quel gesto un qualcosa di molto simile a: “Beatrice non è la benvenuta”. Anche di questo stasera, nella puntata dell’8 gennaio, Alfonso Signorini chiederà conto ai concorrenti con un faccia a faccia tra Anita e Beatrice che sembra molto molto probabile. Le scintille, c’è da giurarci, non mancheranno.