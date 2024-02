Nuovo scontro tra Beatrice Luzzi e Anita, dopo la puntata di ieri del Grande Fratello la rottura tra l’attrice ed il resto del gruppo è sempre più profonda. L’eliminazione di Vittorio è stata infatti vista come effetto di una campagna contro il modello portata avanti dalla Luzzi. Una versione condivisa da una parte del pubblico: “Vittorio è stato eliminato perché lei in queste settimane ha fatto di tutto per metterlo in difficoltà e rovinare la sua immagine ecco perché è uscito”.

E ancora: “Ne ha passate tante di nomination ma guarda caso è uscito in questa settimana dove lei ne ha detto di ogni verso di lui a me piaceva bea ma questo suo sempre passare da vittima quando non lo è mi dà fastidio”. Come al solito, però, il pubblico si spacca e c’è chi tende a scagionare Beatrice Luzzi.





Grande Fratrello, Beatrice Luzzi: “Il pubblico è con me”

“Vittorio è stato eliminato a causa della sua incoerenza nelle ultime due settimane e per il riportino di Greta. Greta l’ha distrutto, ha fatto di tutto per dividerli. Ci è riuscita e non solo ha causato a Vittorio un grandissimo danno di immagine. Vitto doveva uscire perché non era lucido e sarebbe continuato a esserlo. Ora potrà pensare a difendersi da fuori e a riscattarsi mostrando la bellissima persona che è”.”

Che Beatrice sia la favorita alla vittoria finale è sempre più chiaro. E anche lei se n’è accorta. Parlando con Anita ha detto: “La conclusione alla quale sono arrivata è questa: il pubblico ogni volta mi salva e ho la conferma di essere amata, il problema è di competizione e di gioco”. Parole davanti alle quali Anita ha risposto in maniera stizzita. “E che succede se vinci il Grande Fratello? Il giorno dopo sei la regina d’Italia? Io voglio uscire di qui andare dalla mia famiglia”

E pioggia di commenti: “E vattene Anita, esci che ci hai frantumato i marini con la tua cattiveria perfidia malvagità supponenza ignoranza con tutte le tue tre laure che poi è 1 sola 3+2 e un master. Vattene liberaci della tua inutile presenza”.