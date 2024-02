“Vieni subito fuori!”. Grande Fratello, messaggio improvviso per Beatrice: lei si commuove (VIDEO)

Beatrice Luzzi è costantemente sotto attacco, dentro la casa del Grande Fratello non passa giorno in cui non si trovi costretta a fare i conti con qualche critica. Solo ieri era stata Anita ad attaccarla dicendo: “Se ne esce con queste cose che non c’entrano niente con il suo comportamento… ti giuro, questa cosa mi fa volare. Mi ha detto ‘perché non festeggiamo tutti insieme questa cosa?’. Ma che devo festeggiare? Con te poi? Ma è impazzita?”.

>>“Come sta davvero”. Kate Middleton a casa dopo l’intervento, le cose sono cambiate: cosa sta succedendo

E ancora: “Per me questa cosa ha diversi nomi, questo modo di comportarsi… poi magari ne parliamo fuori. Ancora che stiamo a fare così, ma veramente…”. In difesa di Beatrice erano scesi, settimana scorsa, anche i giornali. “Può stare simpatica o meno, non è questo il punto. Il fatto è che da settembre sta tirando avanti un programma che, senza di lei, non avrebbe di che parlare. Invece di venerarla o, se non altro, di lasciarla in santa pace, gli autori continuano a piazzare ostacoli sul percorso di Beatrice Luzzi, già reduce dal lutto per la morte del padre”, ha scritto Sambruna sul Corriere.





Grande Fratello, aereo per Beatrice Luzzi dai fan partenopei

E ancora: “Il solito Varrese, proprio lui, la accusa di essere “la persona più bippata della Casa, gliele fanno passare tutte”. Signorini, a sorpresa, concorda. Le dice che il GF è stato “meno scrupoloso” con lei e gli atteggiamenti che ha avuto fin qui, ma che, in buona sostanza, la pacchia ora sarebbe finita. Quale pacchia, di grazia? Il conduttore, come il resto dei coinquilini, la attacca a più riprese imputando alla sua attitudine vittimista ed egoriferita.

Se dentro la Casa le difficoltà non mancano, fuori il pubblico la adora. Oggi pomeriggio, 12 febbraio, è passato un aereo sopra la Casa con la scritta: “BEA SI O cuore NUOST NAPOLI TI AMA”. E Bea ha risposto-“Una polemica pazzesca, inutile e come al solito strumentale. Grazie che l’avete capito, vi voglio bene napoletani. Amo voi e quella meravigliosa città che siete”.

“BEA SIJ O❤️NUOST NAPOLI TI AMA”



Bea: -“Una polemica pazzesca, inutile e come al solito strumentale. Grazie che l'avete capito, vi voglio bene napoletani.

Amo voi e quella meravigliosa città che siete”



E FU COSÌ CHE TANTI FEGATI ESPLOSERO#GrandeFratello pic.twitter.com/RX6a3tiaTr — Elisa  (@__Elisa94__) February 12, 2024

Il riferimento è alle presunte frasi contro Napoli. Solo pochi giorni fa i fan di Beatrice avevano fatto passare un altro striscione per dimostrare tutto l’affetto e la stima che provano nei suoi confronti e precisano, attenti come non mai, che in Casa c’è solo una regina e che la sua corona è ben che salda.