Resa dei conti vicina al Grande Fratello, nella puntata di sabato prossimo Alfonso Signorini chiamerà al faccia a faccia alcuni dei concorrenti. Dopo aver ripreso duramente Varrese nel corso dell’ultimo appuntamento: “Saresti da squalifica”, aveva detto il conduttore ecco che sotto la lente di ingrandimento finisce Beatrice Luzzi che nelle ore scorsa ha avuto uno scontro con un altro inquilino. Intanto a gettare benzina sul fuoco ci sta pensando Rosy Chin.

La chef milanese ha detto, a chiare note, di non vedere in tutti uno spirito bonario, anzi. “Io penso che ci sono delle persone che sono disposti a fare dei grandi sgambetti per andare avanti nel gioco. Farebbero di tutto per emergere”. Parole che se sono state condivise da qualcuno non lo sono affatto state per Fiordaliso che si è detta in disaccordo con la chef.





Grande Fratello, frizioni tra Marco Maddaloni e Beatrice

“Io non la penso come te – ha detto – Non penso ci siano persone pronte a farti lo sgambetto per arrivare. Che poi tutti vogliono la finale, è un altro ragionamento. Ma io non penso che ci siano dei burattinai, quello no”. Tornando a Beatrice Luzzi sembra sia arrivata alla fine l’amicizia con Marco Maddaloni dopo che il judoka ha detto: ”Più trascorro tempo con te, più il gruppo mi nomina“.

Parole dette in tono scherzoso ma che non sono state apprezzate da Beatrice: “Sei sgradevole, non ti avvicinare più. Mi hai detto una cosa sgradevole”. Il concorrente è rimasto abbastanza dispiaciuto dalla situazione e ha continuato a chiedere scusa. Ma Beatrice non ha voluto sentire ragioni: “Non dire più che se ti avvicini a me loro ti nominano”.

raga ma che cosa cattivissima che ha detto maddaloni su beatrice… “più mi avvicino a te e più mi nominano” ma chi t sapp #GrandeFratello #luzzers pic.twitter.com/RMYNEmtdfY — descamisado (@coolerthanabb) December 20, 2023

Marco ha continuato a giustificare la sua frase, dicendo: “Io sin dall’inizio ho anche modificato il mio carattere, correggendo ciò che poteva darti fastidio. Io non avevo intenzione di ferirti, stavo solamente scherzando”. Ma si è scontrato contro un muro di gomma.