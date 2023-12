Fortissime emozioni al Grande Fratello per Letizia e Paolo, ma è stata soprattutto lei a crollare totalmente tra le lacrime. Non ce l’ha fatta a frenare la sua commozione, infatti il pianto è arrivato improvviso. Non si aspettava di dover vivere una simile esperienza, quindi si è lanciata tra le braccia del coinquilino e degli altri concorrenti e si è presa tutto l’affetto possibile.

Giornata commovente al Grande Fratello, infatti non c’è stato solo questo episodio con Letizia in lacrime e Paolo entusiasta per questo regalo. Anche Anita e Garibaldi hanno ricevuto un messaggio dal cielo e hanno urlato per la felicità, dopo aver ottenuto il consenso sperato dei loro fan, che credono profondamente nella loro splendida amicizia.

Leggi anche: “C’è un messaggio per Anita e Garibaldi”. Grande Fratello, corrono subito e scoprono tutto





Grande Fratello, Letizia in lacrime per la sorpresa a lei e a Paolo

I due concorrenti del Grande Fratello si sono subito messi a correre verso il giardino perché era appena arrivato un velivolo con un messaggio dedicato proprio a loro. Letizia, appena capito tutto, è finita in lacrime, mentre Paolo è sembrato parecchio felice e l’ha subito abbracciata. Ma pure gli altri gieffini hanno trattenuto a stento il pianto e hanno sostenuto la fotografa.

Letizia e Paolo hanno ricevuto due messaggi aerei e ne primo la scritta diceva: “Ndo annate? Mo ve tocca. Paoleti“. I mittenti sono stati i loro fan, ma anche le signore Sara e Sandra, ovvero le madri dei due ragazzi, hanno donato un altro messaggio: “Auguri di cuore. Con voi. Sandra & Sara + Paoleti“. Lei è rimasta stupita e ha esclamato piangendo: “Non riesco a crederci, io qui mi sento voluta davvero bene”. Il compagno di avventura ha aggiunto: “Forse hai trovato il tuo posto, avevi bisogno di questo e tua madre lo sa”.

Perla: vi amo

Letizia: anche noi, tanto



sempre più debole per questi tre 🥹😭❤️#GrandeFratello #paoleti pic.twitter.com/8rvVqQKxNr — Shipreal (@shipreal98338) December 20, 2023

Hanno gridato a squarciagola per l’entusiasmo e alla fine ci sono state tantissime carezze tra loro due e gli altri gieffini. Paolo e Letizia si sono dati la carica giusta a vicenda per continuare a dare il meglio nella casa.